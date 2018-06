L'emotiu missatge de Sergi Roberto contra l'ELA

Sergi Roberto amb la seva mare / FOTO: @ SergiRoberto10





Quan la gent està boja pel Mundial, criticant les accions i actituds dels futbolistes, en plena temporada de fitxatges on es qüestiona als jugadors i es qüestionen els valors de l'esport, apareix una raó de pes i un exemple.





Els futbolistes són un referent per a molts nois i menors que veuen en ells una figura de referència i de sobte es mereixen aquest lloc.





Un cas d'aquests l'ha mostrat Sergi Roberto al dia Mundial Contra l'ELA, una malaltia degenarativa que, de repende, s'ha descobert que pateix la seva mare.





Ho ha expressat el mateix jugador del FC Barcelona a través de Twitter on ha llançat el següent missatge al món acompanyada d'una foto









I així, aquest tipus de gestos i missatges d'un jugador de futbol, no només és ben valorat per pares i mares els fills són uns fanàtics dels seus líders, sinó que amb aquesta imatge, Roberto fa que el món prengui consciència de l'existència d' aquesta malaltia i col·labora en la lluita i investigació mèdica per eradicar-la.