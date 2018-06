Extreballadors denuncien que cooperants de Metges Sense Fronteres exigeixen sexe a canvi de medicaments

Diverses antigues treballadores de l'ONG Metges Sense Fronteres (MSF) han denunciat l'ús de prostitutes per part de companys desplegats en països africans i haver estat objecte d'assetjament sexual per part d'aquests en els últims anys.





L'organització, una de les majors del món en assistència humanitària, ha indicat que no ha trobat "proves" que recolzin les denúncies formulades en el programa d'acord amb la informació proporcionada per la BBC "a causa de la falta de detalls".





Fins a vuit antigues treballadores de l'ONG a les seves oficines a Europa i en terreny a l'Àfrica han relatat al programa de Victòria Derbyshire de la BBC seves experiències i han coincidit a assenyalar que la cultura a l'ONG és "tòxica", segons la cadena britànica, que ha precisat que les acusacions s'han fet contra personal logístic i no els metges i infermers que treballen per a l'organització.





Una d'elles, que va estar destinada a Kenya, ha explicat que va veure com un alt responsable portava a noies, "molt joves i que es rumorejava que eren prostitutes" a la zona d'allotjament del personal i que resultava "implícit" que hi eren per sexe.





"El meu col·lega, que portava a la mateixa residència des de feia molt de temps, sentia que això era una cosa que passava amb freqüència", ha afegit.





Per la seva banda, una antiga treballadora que va participar en la resposta davant l'epidèmia de ebola a l'Àfrica Occidental ha denunciat que es van produir casos de sexe a canvi de medicació.





Segons ha relatat a la BBC, un dels seus col·legues li va dir: "És tan fàcil fer bescanvi amb medicació amb aquestes noies fàcils a Libèria".





"Estava suggerint que moltes de les joves que havien perdut als seus pares pel ebola farien qualsevol cosa sexual a canvi de medicació", ha subratllat.