Nissan cessa la producció del Pulsar a Barcelona: Què farà amb l'excedent de 100 empleats?

La direcció de Nissan Motor Ibèrica ha xifrat un excedent de plantilla d'entorn d'un centenar de persones a la planta de la Zona Franca de Barcelona pel cessament de producció del Pulsar, que deixarà de fabricar-se el 26 de juny.





En un comunicat, l'automobilística ha afirmat que la seva intenció és gestionar aquest excedent amb mesures de caràcter voluntari, i ha afegit que pretén mantenir el diàleg amb els sindicats.





L'empresa podria optar per deixar de renovar temporals o bé per recuperar alguns llocs que estan sent ocupats per subcontractes, segons fonts sindicals.





En aquests moments la planta de Nissan a la Zona Franca està al 40% de la seva capacitat operativa i sense nous models a la vista.





És la planta més important de la multinacional japonesa a Espanya, amb uns 3.000 treballadors, dels quals un centenar són temporals.





Pel que fa a les negociacions sobre el conveni col·lectiu per a les plantes de la Zona Franca i de Montcada i Reixac (Barcelona), la direcció ha assegurat que tenia intenció de fer una nova proposta d'increment salarial -en l'anterior reunió va proposar un 0,3 % consolidable i un altre 0,3% no consolidable-, però ha lamentat que no s'ha pogut tractar pel fet que els sindicats s'han centrat "en altres punts".





Fonts sindicals han explicat que la reunió ha girat entorn de dos acomiadaments que ha realitzat l'empresa en les oficines, ja que han aplicat la reforma laboral adduint qüestions organitzatives, mentre que fins ara s'havien aplicat millors condicions que les que marca la llei en els acomiadaments.





Els sindicats han argumentat que si accedeixen a signar una pròrroga de l'últim conveni l'empresa s'ha de comprometre a no fer més acomiadaments en aquestes condicions.





La direcció de Nissan i el comitè d'empresa s'han emplaçat a una nova reunió dijous que ve per avançar en les negociacions.