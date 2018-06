Torra planta al Rei en la inauguració dels Jocs Mediterranis

El president de la Generalitat, Quim Torra, plantarà al rei Felip VI a inauguració dels Jocs Mediterranis, prevista per al mateix divendres a la nit a Tarragona.





Torra va anar dijous a Berlín acompanyat de la consellera Elsa Artadi per reunir-se amb l'expresident Carles Puigdemont, per preparar les trobades amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder de Podem, Pablo Iglesias.





Durant la setmana s'ha confirmat l'assistència del Rei i de Sánchez a la inauguració. Aquesta mateixa setmana, Torra ha demanat per carta a Felip VI que es veiés amb ell aprofitant la cerimònia d'inauguració dels Jocs, per parlar d'una negociació Estat-Generalitat sobre el procés sobiranista, i la Casa Reial ha reenviat la carta la Moncloa .





A més, en diverses declaracions davant els mitjans, Torra ha instat últimament al Rei a demanar perdó per defensar l'actuació de l'Estat davant el referèndum de l'1-O: "Des d'aleshores, no hi ha hagut per part del monarca espanyol cap disculpa ni excusa. Seguim estant en aquest punt ".





Segons Torra, bona part de la societat catalana està molt dolguda amb el Rei per haver "emparat la violència que es va executar" contra els ciutadans que participaven el referèndum de l'1 d'octubre.





El president català va assegurar que durant la reunió a Berlín no ha parlat del Rei amb Puigdemont perquè "hi havia altres temes més importants" d'abordar, com les reunions amb Sánchez i Pablo Iglesias.





PUIGDEMONT





Preguntat per si la incertesa al voltant de la seva presència a la inauguració significa que finalment s'absentarà, Torra va insistir que ho anunciaria divendres, i Puigdemont ha fet broma: "Sóc jo el que no vaig a anar".





Puigdemont també va explicar que el Govern té "el deure de marcar i liderar la seva posició davant un conflicte que fa molts anys que dura, que l'Estat està lluny de reconèixer com a tal però que tothom s'ha adonat que existeix".