Golejada de Croàcia davant l'Argentina (0-3), que queda a un pas de l'eliminació del Mundial

La decepionante Argentina de Messi ha caigut davant l'equip balcànic que es classifica per a vuitens de final (0-3).





Els gols de Rebic, Modric i Rakitic van atropellar a una Argentina d'un desaparegut Leo Messi. Un error garrafal de Cavaller va obrir la caixa dels trons.





Ara Argentina necessita, per començar, que Nigèria guanyi demà a Islàndia. Només d'aquesta manera tindria grans opcions de ser a la següent fase.





Messi amb prou feines va tenir protagonisme, sense una carrera o un tret de la seva collita particular. Tímids acostaments que van augmentar quan la soga va començar a estrènyer després del regal del primer gol.



La sorpresa potser és més pel nom que pel futbol de la 'albiceleste' en els últims temps. La sorpresa va ser veure-la en les últimes finals de Mundial i Copes d'Amèrica.



La qualitat de Messi i companyia i la seva història tornava a posar-los en les travesses de les quals estan prop de ser esborrats. Després de caure davant Islàndia, obligada a guanyar, Argentina va deixar molt a desitjar ja en el seu onze.



Després del descans, Argentina va fer un pas al capdavant i Agüero la va tenir de primeres. No obstant això, Caballero va regalar en la següent jugada el gol a Rebic, en un pèssim rebuig.



Modric va enganxar un tret des de la frontal per posar el 0-2 a 10 minuts del final i Rakitic va estavellar la pilota al travesser en un servei de falta i es va rescabalar en el descompte amb el 0-3.



Un desastre argentí que, amb un punt i un mal gol-average, necessita un miracle perquè ni Islàndia ni Nigèria, amb un i zero punts abans de mesurar-se en aquesta segona jornada, acompanyin a Croàcia en vuitens.