Un gol de Diego Costa davant l'Iran aplana el camí de la 'Roja' a vuitens (0-1)

Foto: Twitter de la Selecció Espanyola / C.Rubio





Espanya ha guanyat amb patiment a l'Iran (0-1) amb un gol de Diego Costa en el minut 54, que ha aconseguit col·locar a la Roja com a líder del grup B, empatada amb Portugal.





La primera decisió del VAR en un partit de la Roja va fer contenir la respiració a tots els aficionats durant gairebé dos llargs minuts.





Ezatolahi va anotar un gol per a l'Iran que suposava el momentani 1-1 però els àrbitres assistents encarregats de la revisió per vídeo de les jugades va alertar d'una possible infracció.





Un gol de rebot de Costa va donar la victòria a Espanya davant Iran en la segona jornada del Mundial de Rússia 2018, dins del Grup B, soferts tres punts davant un rival que es va tancar primer i va fer tremolar després a 'la Roja' aquest dimecres en el Kazán Arena, incapaç de controlar el partit en avantatge, però que permeten als de Fernando Ferro complir en el camí a vuitens de final.









El quadre espanyol va baixar enters en les sensacions que va deixar el debut davant Portugal, però va guanyar. La triple campiona d'Europa havia donat un cop en l'adversitats.





No obstant això, en el segon assalt davant Iran no va funcionar, li va faltar ritme en un partit incòmode i lleig que va desembussar el tercer gol de Costa a Rússia. Per davant, els de Hierro no van saber matar i fins i tot ho van passar malament.





Cada partit és una història diferent, i el pati va canviar molt per als espanyols. Espanya es va baixar de la muntanya russa contra Portugal per pujar-se en un creuer sense sobresalts, ni ocasions en la primera part i sí molta desesperació.





A 'la Roja' li va faltar velocitat en el seu joc, davant un rival tancat i disposat a deixar córrer el rellotge, còmoda enrere.