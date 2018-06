Un triplet de Cristiano Ronaldo deixa a Espanya sense victòria en el seu debut al Mundial (3-3)

Un triplet de Cristiano Ronaldo ha deixat el debut de la Roja al Mundial de Rússia en un empat (3-3).





La selecció espanyola va veure espatllar-se un debut perfecte en el minut 88 davant Portugal, quan Cristiano Ronaldo va culminar el seu triplet personal de falta directa pel 3-3 definitiu aquest divendres en el Fisht de Sochi, una dura estrena en el Mundial de Rússia que va tenir a la seva mà Espanya, amb la reacció als problemes que van plantejar els lusitans i la tempestat del canvi en la banqueta 48 hores abans.





Espanya, que es mesurarà contra Iran el dia 20 i el 25 amb el Marroc, va ensopegar enmig del pas de gegant, quan Piqué va cometre falta sobre el davanter del Reial Madrid a la vora de la celebració espanyola.





El '7' no va perdonar amb un golazo, com va venir fent durant una nit inspirada que va començar amb un penal als tres minuts i un altre gol en un greu error de David de Gea abans del descans (2-1).





'La Roja' es va venir a dalt per buscar la remuntada fins a en dues ocasions, en el primer gran partit del torneig, per veure's en les portades de tot el món, les mateixes que havia sacsejat amb la destitució del seu seleccionador Julen Lopetegui per la seva negociació amb el Reial Madrid.





Al final, va ser Cristiano qui es va portar el titular, d'una estrena exigent però que va deixar a les clares que Espanya té el gana (i el cap) que se li pressuposava.





La campiona del món en 2010 va mantenir la ratxa invicta de l'anterior tècnic basc, ara en 21 partits amb Fernando Ferro, però amb un sabor amarg. Cristiano es va obstinar a empinar la costa espanyola al descans (2-1).





Després, es va tancar ben Portugal, però Diego Costa es va fabricar el seu doblet i Nacho es va rescabalar de la pena màxima (2-3). Quan Espanya manava i Isco es lluïa, l'ariet del Madrid va truncar el debut perfecte dels de Ferro.





FITXA TÈCNICA:





RESULTAT: PORTUGAL, 3 - ESPANYA, 3. (2-1, al descans).





ALINEACIONS





PORTUGAL: Rui Patricio; Cedric, Joao Fonte, Pepe, Guerreiro; Bernardo Silva (Quaresma, min.69), Carvalho, Bruno Fernandes (Joao Mario, min.68), Moutinho; Guedes (Andre Silva, min.80) i Cristiano Ronaldo.





ESPANYA: De Gea; Nacho, Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Koke; Isco, Iniesta (Thiago, min.70), Silva (Lucas Vázquez, min.86); i Diego Costa (Aspes, min.77).





GOLS:

1 - 1, min.24, Diego Costa.

2 - 1, min.44, Cristiano Rolando.

2 - 2, min.55, Diego Costa.

2 - 3, min.58, Nacho.

3 - 3, min.88, Cristiano Ronaldo.





ÀRBITRE: Gianluca Rocchi (ITA). Va amonestar a Bruno Fernandes (min.28) per part de Portugal. I a Busquets (min.17) a Espanya.





ESTADI: Fisht de Sochi.