Descobreixen la base genètica comuna dels trastorns psiquiàtrics

Un ambiciós estudi internacional, amb participació d'investigadors catalans, ha confirmat una forta correlació genètica entre trastorns psiquiàtrics com l'esquizofrènia, l'autisme, el trastorn bipolar, la depressió major i el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH).





L'article , que publica 'Science', constata que els diferents trastorns psiquiàtrics comparteixen un gran nombre de gens de susceptibilitat, mentre que en les patologies neurològiques no psiquiàtriques, com l'Alzheimer o el Parkinson, la genètica és molt més específica.





Hi han participat investigadors de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB), el Centre d'investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares (Ciberer), la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), el Centre de Regulació Genòmica (CRG ), l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) i Mútua Terrassa entre més de 500 experts de països de tot el món.





La nova investigació recopila dades sobre milions de variants genètiques comunes en més de 800.000 persones, entre pacients i voluntaris sans, que podrien ser factors de risc en 25 trastorns neurològics i psiquiàtrics, com l'esquizofrènia, autisme, trastorn bipolar, depressió major, TDAH, migranya, Alzheimer, entre d'altres.





El treball obre noves fronteres en la investigació sobre les patologies que afecten el cervell, i va molt més enllà de la descripció de factors de risc genètic d'interès en l'àmbit de la psiquiatria.





Per primera vegada, la investigació perfila la base genètica compartida entre trastorns psiquiàtrics i patologies neurològiques no psiquiàtriques i amplia el focus d'interès a trets de personalitat que no són considerats trastorns clínics, com la inestabilitat emocional, a més de paràmetres cognitius, com el rendiment escolar , per exemple.





Els experts s'han centrat en l'anàlisi de variants genètiques que són freqüents en la població general -presents a més de l'1% dels individus- però que poden donar lloc a patologies psiquiàtriques o neurològiques en determinades combinacions.





Les variants estudiades són les que afecten a canvis en un únic nucleòtid de l'ADN, que són els més abundants en el genoma humà, ha explicat la UB en un comunicat.





PES DE LES VARIANTS GENÈTIQUES





Segons el cap del Grup de Recerca de Neurogenètica UB i membre del IBUB, el Ciberer i el IRSJD, Bru Cormand, "aquest treball ajuda a determinar el pes que tenen les variants genètiques freqüents en l'etiologia de les malalties del cervell: és a dir, a caracteritzar l'arquitectura genètica d'aquests trastorns i separar la base genètica compartida de les especificitats de cada trastorn ".





"Alguns trastorns neurològics com l'epilèpsia, l'ictus, l'esclerosi múltiple, el Parkinson o l'Alzheimer, tenen bases genètiques molt diferenciades entre si i també en relació als trastorns psiquiàtrics", ha afegit Cormand que ha dit que l'única excepció és la migranya, que comparteix genètica amb diversos trastorns psiquiàtrics.