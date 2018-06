Cospedal replica Santamaría que l'important no són les enquestes

La candidata a la Presidència del PP María Dolores de Cospedal ha respost aquest divendres al seu contrincant Soraya Sáenz de Santamaría que l'important no són les enquestes, que la situen com la aspirant amb més opcions de guanyar unes eleccions generals, i que les 'primàries 'del partit no han de girar al voltant de persones sinó a projectes i equips.





"No vaig a entrar en una polèmica sobre les enquestes, que tots sabem el que passa després", ha dit en recordar que el PP va guanyar els comicis generals en 2015 i 2016 tot i que els sondejos electorals no auguraven els resultats que després es van veure a les urnes.









