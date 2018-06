Teresa Cunillera afirma que no té "por al diàleg" i demana una reunió amb Torra i Torrent

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha pres possessió del seu càrrec prometent lleialtat al Rei i la Constitució i demanant una reunió amb el president Quim Torra i el president del Parlament, Roger Torrent: "No em fa por el diàleg".





Cunillera ha promès construir una Delegació del Govern a Catalunya "al servei de tota la ciutadania" i treballar sense perdre ni un minut des del respecte i la lleialtat.





"Vull una Delegació oberta, transparent, amb compromís de diàleg, amb lleialtat institucional i que sigui la continuació de la voluntat del nou Govern d'Espanya d'obrir una nova etapa en les relacions polítiques" amb Catalunya, ha reivindicat.





I en aquesta nova etapa de diàleg, ha assenyalat que solament tindrà "la Constitució i la legalitat com a marcs delimitadors" de la seva actuació, com no podria ser d'una altra manera, ha avisat. Considera que els últims mesos han estat molt difícils i ara és necessari "mirar cap al futur amb la voluntat de no reincidir en escenaris de divisió i desconfiança".





"Estem en un moment molt important per a Catalunya i per a Espanya, i el Govern de Pedro Sánchez obre una finestra d'oportunitat per establir un nou marc de diàleg" que és imprescindible aprofitar, ha valorat.





PRESA DE POSSESSIÓ





Cunillera ha pres possessió del càrrec en un acte institucional a la seu de la Delegació del Govern a Catalunya al que han assistit els seus antecessors, Enric Millo i Plans de Lluna, i que ha destacat per l'absència de representants de l'Executiu de Pedro Sánchez.





A l'acte en la Delegació han assistit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el director de Relacions Institucionals de la Generalitat, Aleix Villatoro; i el secretari segon del Parlament, David Pérez (PSC).





També han estat el líder del PSC, Miquel Iceta; el portaveu de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa; l'alcalde de Lleida i president del PSC, Àngel Ros; el president de la Càmera de Barcelona, Miquel Valls; el president del Cercle Eqüestre, Alfonso Maristany; el president de la FMC, Xavier Amor, i l'exministra Leire Pajín, entre altres.





PARAULES SOBRE 'LA MANADA'





A més, durant l'acte Teresa Cunillera ha manifestat la seva "ràbia i indignació pel que ha passat amb 'La Manada'", en referència a la sentència coneguda aquest matí que ha deixat en llibertat provisional als condemnats.





"No som un tros de carn, no estem a la disposició d'homes que no ens respecten i no ens valoren. No ho consentirem", ha clamat Cunillera, despertant l'ovació del més de centenar d'assistents a la seva presa de possessió.





I ha ironitzat amb el fet d'haver aprofitat el seu discurs de presa de possessió per carregar contra la decisió sobre 'La Manada': "Si m'he passat, ho sento, però m'he quedat molt a gust dient això".