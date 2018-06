El Govern central no pot personar-se en el cas de 'La Manada'

La ministra de Justícia, Dolors Delgado, ha matisat aquest divendres que l'executiu no pot personar-se en el cas de 'La Rajada', al tractar-se d'un procediment judicial "amb les seves normes i les seves regles", encara que ha avançat que es farà un estudi "serè" del Codi Penal per analitzar com donar resposta davant delictes contra la llibertat sexual.





Delgado ha respost així després que la portaveu de l'Executiu, Isabel Celáa, hagi anunciat en roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el Govern estudia personar-se com part en defensa de les víctimes d'aquests delictes.





La responsable de Justícia ha aclarit que, pel que fa al cas contra els cinc membres de 'La Rajada' condemnats a nou anys de presó per delicte d'abús sexual, cada part -Fiscalia, acusació particular i popular i defenses- té atribuïda la funció pròpia.





"Aquests són els actors que hi ha i no pot haver-hi altres", ha apuntat Delgado.





Ara bé, Delgado s'ha compromès a dur a terme "un estudi serè" del Codi Penal "per analitzar la situació, veure què ha passat, per què ha passat i com es pot fer per donar una resposta a la societat, perquè la reclama ", ha dit.