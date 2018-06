Ciutadans creix a costa de la deriva del PP

El secretari d'Organització de Ciutadans, Fran Hervías, ha anunciat aquest divendres que la formació liderada per Albert Rivera compta amb més 160.000 inscrits a tot Espanya, 10.000 més que el passat mes de març.





Així, sembla que el procés d'elecció d'un nou líder en que està immers el Partit Popular, afavoreix al creixement de la formació taronja.





"Els espanyols cada dia aposten més per Ciutadans, i exemple d'això és que el dia de la moció de censura es van afiliar gairebé 300 persones", ha assegurat Hervías per a l'augment del nombre d'inscrits en la formació taronja, que inclou tant els afiliats (que abonen una quota mensual) com als simpatitzants (que no abonen cap quota).





A principis de març d'aquest any, en l'anterior reunió del Consell General, Hervías va anunciar que havia 150.000 inscrits i que per comunitats autònomes havia registrat un augment del 40% de mitjana des de l'anterior setembre, amb creixement en totes les províncies.





Hervías ha posat en valor aquestes dades durant la reunió del Consell General de Ciutadans, màxim òrgan del partit entre Assemblees Generals.





Sobre aquest punt, el secretari de Finances de la formació, Carles Quadrat, ha informat els consellers que Ciutadans no té cap deute ni compromís financer amb cap entitat bancària.





"El partit compta amb una provisió per afrontar futurs processos electorals i contingències", ha subratllat.