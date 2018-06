Els impactes de petards als ulls copen el 25% d'urgències a la nit de Sant Joan

Nit de Sant Joan (Europa Press)





Una de cada quatre urgències a la Nit de Sant Joan està directament relacionada amb un accident en què algun component d'un petard ha impactat sobre l'ull d'una persona, i d'aquesta xifra el 75 per cent són nens, d'acord amb les dades del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Sanitas CIM.





"El fragment incandescent d'un petard pot entrar a l'ull a una gran velocitat, el que fa impossible que puguem tancar la parpella per protegir-nos. Aquest fragment incandescent pot provocar lesions molt serioses, com la perforació del globus ocular i, en els pitjors casos , provocar ceguesa ", ha explicat la doctora Lucienne Collet, del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Sanitas CIM.





La primera recomanació de l'experta per evitar aquest tipus d'accidents, "que succeeixen amb molta més freqüència de la que es pot pensar", és utilitzar ulleres protectores. "Si hem de manipular petards, hem d'adoptar precaucions per no patir mal. El simple fet d'utilitzar les ulleres protectores pot lliurar-nos d'un accident ocular irreversible", ha indicat l'experta, que recomana no fregar-se els ulls en aquest hipotètic cas d'impacte de un petard, ja que "només empitjorarà la situació".





En el cas d'un impacte directe en l'ull, la doctora considera "molt important" tapar-lo amb una compresa neta i acudir el més ràpidament possible a un servei d'Urgències. Si la ferida es produeix a la zona externa, cal pressionar lleugerament per contenir l'hemorràgia, netejar amb sèrum fisiològic, aplicar compreses fredes i netes i traslladar la persona a un servei d'Urgències, procurant que mantingui el cap dret.





Finalment, en el cas de patir petites abrasions per entrada de cos estrany, com el fum, pólvora o restes de material pirotècnic, el primer que s'ha de fer és rentar abundantment l'ull amb sèrum fisiològic o amb aigua, però sense prémer l'ull . També és necessari acudir a Urgències per a ser examinat per un especialista.





RECOMANACIONS DE SEGURETAT





"La immensa majoria dels accidents que succeeixen durant la Nit de Sant Joan són perfectament evitables si s'observen les recomanacions de seguretat que els organismes públics han posat a disposició de tots", assenyala l'experta, recordant els consells que el Ministeri de l'Interior o la Generalitat de Catalunya han fet al respecte, com adquirir el material pirotècnic en establiments autoritzats, seguir les normes de seguretat indicades en cada producte o recollir la roba estesa, tendals i tancar portes i finestres.





Sobre els artefactes en si, demanen que s'encenguin amb una metxa llarga, així com no tallar el final de les traques ni llençar-los amb la mà ni amb la canya trencada, perquè "sortirà en una direcció inesperada i pot explotar malament". Igualment, recorden que no cal llençar petards contra una persona, ni dins de casa, prop de zones boscoses o aglomeracions. Un altre aspecte que ressalten és no guardar-los en les butxaques i assegurar-se que els nens utilitzen petards adequats a la seva edat i supervisats per un adult.