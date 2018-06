Bèlgica posa un peu a vuitens després de golejar a Tunis (5-2)

Lukaku i Hazard celebren un gol de Bèlgica (Getty Images)





Bèlgica va sumar la seva segona victòria (5-2) al Mundial davant Tunísia. Els belgues fan un pas de gegant per passar a vuitens en un gran partit i torna a confirmar que no vénen de pas a Rússia. Entre Lukaku i Hazard van trencar les ales a 'Les Águilas del Cartago' i confirmen les bones sensacions del debut. L'ariet del United empata com a màxim golejador al costat de Cristiano Ronaldo.





La crònica d'Eurosport relata que Bèlgica va iniciar el seu camí a Rússia amb un gran partit davant Panamà i es presentava davant de Tunísia per ratificar aquestes bones sensacions del debut. I tan sols va durar 6 minuts a ratificar-lo. Eden Hazard es va internar al lateral de l'àrea i Maaloul el va enderrocar clarament i el del Chelsea no va fallar.





Posteriorment va aparèixer Lukaku, una de les sensacions del torneig que va aprofitar una gran contra del seu equip i una passada meravellós de Mertens per posar el 2-0 en el primer quart d'hora de partit.





Com li va passar davant Anglaterra a Tunísia li va pesar un mal inici, i es va veure per sota des dels primers minuts. I quan pitjor ho tenia, com davant els 'Pross', van respondre d'allò més bé primer amb un gol de Bronn i després creixent-en el partit fins gairebé aconseguir empatar el partit.





Khazri es va carregar l'equip tunisià a l'esquena i li van tirar casta per intentar recuperar el desavantatge. Però van començar els problemes a Tunísia, ja que dos jugadors es van lesionar abans que acabés la primera part. A les 'Águilas del Cartago' li creixien els nans que quan finalitzava el primer temps va veure com Lukaku posava amb més avantatge als belgues després d'un gran robatori i una gran assistència de Meunier.





El guió de la segona part va canviar poc pel que fa a la primera part. Una trobada boig en què els tunisians ho intentaven i els de Roberto Martínez sortien a la contra d'una forma esplendorosa.





La bretxa seguia obrint-se i el 4-1 ja va fer massa mal als tunisians, mentre que els de Roberto Martínez seguien brodant el futbol, encara que en el tram final va baixar un pistó i es va dedicar a contemporitzar el partit. Martínez, a més, va donar descans als seus dos figures pensant ja en la següents rondes. Un gol d'Batshuayi i un altre de Khazri van tancar definitivament el partit en el descompte.





Victòria per a 'Els Diables Vermells' que el segueixen aupando al liderat en el Grup G i manen la patata calenta per a Anglaterra que no poden perdre demà davant Panamà.