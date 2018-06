Cospedal i el seu marit arrosseguen el llast dels papers de Bárcenas

Ignacio López del Hierrro i María Dolores de Cospedal (Europa Press)





Una de les candidates més ben posicionades per succeir a Mariano Rajoy a la presidència del PP, María Dolores de Cospedal, apareix en els papers de l'extresorer del PP Luis Bárcenas o caixa b de la formació política conservadora, l'existència i veracitat de la qual va acreditar la sentència de l' Època I de Gürtel, que inclou les activitats de la trama corrupta encapçalada per Francisco Correa entre els anys 1999 i 2005.





Així, segons relata un reportatge que publica el diari digital 'Vozpópuli', en els papers de Bárcenas hi ha una anotació de 7 de juliol de 2008: "De Cospedal tercer trimestre. 2.500 per 3" i van correlatius a una quantitat de 7.500 euros " . I un segon apunt, de 14 d'octubre de 2008, indica, de manera textual: "Cospedal a quart trim. 7.500".





Un dels pagaments va ser al seu despatx de la seu del PP a la madrilenya Carrer Gènova, i el segon al Senat, "que era al costat del meu", va especificar Bárcenas. No obstant això, Cospedal no està imputada en cap dels procediments del cas Gürtel. La que va ser presidenta de Castella-la Manxa, sí va declarar com a testimoni a l'Audiència Nacional el 14 d'agost 2013, jornada en què el llavors instructor del cas, el magistrat Pablo Ruz, va explicar a Cospedal que Luis Bárcenas havia manifestat que els seients comptables manuscrits que apareixen en els papers de Bárcenas eren pagaments que ell li havia lliurat de forma directa.





ENTRE ELS SOBRES I EL HONOR





"Que eren en un sobre i en bitllets. Això vostè ho reconeix o no?", li va interpel·lar l'instructor, al que la també exministra de Defensa va contestar: "De cap manera, això no és veritat".





Malgrat aquesta negativa, Ruz va tornar a interpel·lar Cospedal sobre altres presumptes pagaments realitzats per Bárcenas: "També va manifestar Bárcenas que quan ja li nomenen tresorer el 2008 ell va fer personalment lliuraments, va referir ell, al president Rajoy i Maria Dolores de Cospedal, que els va lliurar, en concret a vostè, una quantitat de 25.000 euros al juliol de 2009 i 25.000 euros al març de 2010. Li vull preguntar si aquestes entregues les reconeix vostè, si són certes i, en aquest cas, en quin marc es van produir". Cospedal va tornar a rebutjar les asseveracions de Bárcenas, "i per les declaracions d'aquesta persona, en diverses seus, jo li tinc posada una demanda a Luis Bárcenas" en els jutjats de Toledo.





Al final Bárcenas va ser condemnat per haver atemptat contra l'honor de Cospedal. Encara, però, la vista pública es va convertir en un triomf pírric per Bárcenas, que en la seva declaració va arribar a assegurar sobre els pagaments a Cospedal: "És la meva signatura de la mateixa manera que és la meva mà la que lliura el sobre a la senyora Cospedal amb aquestes quantitats", va respondre Bárcenas a preguntes del lletrat de la dirigent del PP al judici de Toledo.





DONACIÓ DE 200.000 EUROS PER A la CAMPANYA





'Vozpópuli' segueix amb el relat dels interrogatoris del jutge Ruz a Cospedal, com a testimoni. "Descriu també Bárcenas que vostè es posa en contacte amb ell en ocasió de fer una gestió per a la recepció d'una donació per al partit, i en concret acaba descrivint la recepció d'una donació de 200.000 euros que hauria estat ingressada al PP. Vostè té coneixement d'aquesta donació? ", li va interpel·lar el magistrat, a qui Cospedal va contestar:" Això és fals, completament fals. I tot el que ha relatat sobre aquest assumpte".





Així, la investigació sobre el presumpte finançament irregular d'una de les campanyes de Cospedal per a la presidència de Castella-la Manxa va acabar en un jutjat de Toledo, el titular va acabar arxivant, amb el suport de la Fiscalia d'aquesta Comunitat Autònoma, el cas. Un recurs interposat davant l'Audiència Provincial de Toledo per l'acusació popular d'Esquerra Unida podria reobrir el procediment.





EL MARIT, IGNACIO LÓPEZ DEL HIERRO





En els papers de Bárcenas, segons detalla 'Vozpópuli', també apareix el nom del marit de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Segons aquesta presumpta comptabilitat 'B' del PP, 'Lopez H.' hauria pagat 15 milions de pessetes el 8 de juliol de 1997, mentre que el novembre de 1998 una altra persona identificada com 'López Hierro' va abonar al partit 4 milions de pessetes. López del Hierro no va ser imputat.





En una compareixença a la comissió d'investigació sobre el presumpte finançament il·legal del PP, Cospedal, a preguntes sobre la presència del seu marit en els papers de Bárcenas, va arribar a rebutjar que la persona identificada com "L. del Hierro" i "López del Hierro "que apareix en els papers de Bárcenas fos el seu marit. "Hi ha molts López del Hierro a Espanya".





TRÍAS SAGNER: "PÈSSIMA GESTIÓ DE LA CRISI GÜRTEL"





Per la seva banda, l'exdiputat del PP Jorge Trias Sagner que va filtrar els 'papers de Bárcenas' creu que Cospedal mai va percebre quantitats, tot i que considera que la gestió de la crisi de Gürtel que va fer com a secretària general va ser "pèssima" i que hauria d'haver afrontat la situació amb major transparència, segons informa Europa Press.





A la presentació del llibre 'El ball de la corrupció' en què relata la seva amistat amb l'extresorer Luis Bárcenas i el seu coneixement sobre la comptabilitat B del PP, Trias va assenyalar que la pàgina dels coneguts com a 'papers de Bárcenas' en què apareixia Cospedal com a receptora de 7.500 euros és "probable" que fos manipulada, com van assenyalar pèrits cal·lígrafs. "Crec que Cospedal no va percebre sobresous", ha recalcat. Segons ha dit, Bárcenas li va ensenyar les anotacions pel que té certeses sobre els apunts que involucren a l'expresident del Govern Mariano Rajoy ja polítics de la cúpula popular com Federico Trillo, Javier Arenas o Jaime Mayor Oreja.





PROVES MANIPULADES





No obstant això, ha indicat que a la pàgina en la qual apareixen anotacions sobre Cospedal, les proves pericials van assenyalar que es va manipular i es va veure que els escrits eren posteriors a la resta d'apunts. "Hi havia un fet evident, Cospedal i Bárcenas s'odiaven", ha recalcat, per després afegir que el gran valedor de l'extresorer va ser Rajoy.





A l'Audiència Nacional es segueix investigant una peça separada dels 'papers de Bárcenas', en concret la relativa als empresaris que van abonar presumptament les mossegades. El jutge José de la Mata, successor de Pablo Ruz, ha de determinar si hi ha indicis per processar alguns d'aquests empresaris, entre els quals segons Cospedal no es troba el seu marit, tot i que sí que apareix el seu nom en la comptabilitat paral·lela.