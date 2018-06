Els Mossos investiguen quatre denúncies per agressió sexual durant la revetlla de Sant Joan

Revetlla de Sant Joan a la platja (Europa Press)





Els Mossos d'Esquadra han rebut quatre denúncies per agressió sexual durant la revetlla de Sant Joan, tres d'elles a Barcelona i una a Girona, que ja s'estan investigant.





Segons ha informat el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, aquest diumenge en roda de premsa, una de les víctimes és menor, i tot i que encara es desconeixen detalls, ha precisat que es tracta d'agressions de diferents tipologies i que "hi ha hagut alguna en una festa".





Buch ha destacat de manera positiva que es denunciïn aquests fets i ha reclamat posar mesures correctores "perquè les agressions sexuals deixin de formar part del dia a dia".





67 persones arrestades, CAP HOMICIDI NI BARALLA





Els Mossos d'Esquadra han arrestat 67 persones, de les quals deu estan relacionades amb la revetlla de Sant Joan, i no hi ha hagut cap homicidi ni baralla.





Entre els incidents més recurrents, destaquen la crema de contenidors: 80 a Barcelona, 132 a la comarca del Baix Llobregat (Barcelona), i 132 al Vallès Occidental (Barcelona), sent les comarques on més incidents ha hagut en aquest sentit.





També s'han realitzat 2.701 controls d'alcoholèmia, dels quals 285 han donat positiu, i 24 han duplicat la taxa permesa per la llei.





A causa de l'augment de mobilitat a les carreteres, hi ha hagut 22 afectacions de trànsit per accident, amb una víctima mortal en una col·lisió entre dos camions a la N-340, però que no està associat amb la revetlla.





El conseller d'Interior ha agraït el comportament cívic, així com el treball de tot el personal dels Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i personal hospitalari durant la nit de Sant Joan.





OPERACIÓ TORNADA DEL CAP DE SETMANA





A partir de les 17.00 hores d'aquest diumenge s'activarà l'operació tornada del cap de setmana, en què es preveu que circulin uns 288.000 vehicles entre les 12 del migdia i de les 00.00 de la nit, i està previst que l'AP-7 sigui la principal via afectada.





A més, amb l'objectiu que hi hagi una volta amb més fluïdesa a les carreteres, de 17.00 a 22.00 hores està prohibida la circulació de vehicles de més de 7,5 tones.