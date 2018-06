Japó i Senegal empaten i segueixen depenent de si mateixes (2-2)

Sadio Mané celebra el seu gol davant el Japó (Getty Images)





Japó i Senegal van empatar (2-2) en la segona jornada del Mundial de Rússia, en un partit corresponent al grup H, en què les dues seleccions queden amb quatre punts després de vèncer en el seu debut en el torneig. Els africans es van avançar en dues ocasions per mitjà de Mane i Wague, però, Inui i Honda van igualar el marcador deixant tot per decidir.





Japó i Senegal arribaven a la segona jornada del grup H del Mundial de Rússia amb els deures fets fins al moment, després de vèncer en els seus compromisos davant Colòmbia i Polònia, respectivament, dues seleccions que a priori partien com a favorites. Segons la crònica de 'Eurosport', aquest campionat està sent imprevisible i capritxós amb els seus resultats i la situació d'asiàtics i africans no anava a ser menys.





Va ser el Senegal la qual va començar el partit amb major enteresa encara que en els primers minuts la pilota no acabava d'arribar a les àrees amb un joc travat al centre del canvi. Fruit d'una imprecisió de la defensa japonesa, anava a arribar el gol inicial del conjunt entrenat per Aliou Cisse. Haraguchi no aconseguia aclarir de cap i posteriorment Kawashima estavellava la pilota en Mane amb tan mala sort que anava a parar a la seva pròpia porteria (0-1).





El gol va apallissar al Japó que va començar a dominar la possessió i no es va deixar acovardir per la possibilitat de contraatac del Senegal, que malgrat tot no patia defensivament davant la falta de perill del seu rival, que no traduïa en oportunitats el control de la pilota . Però els nipons són molt perillosos quan tenen la pilota als peus, ia la més mínima poden anotar un gol. Aquest va ser el cas de Inui, que va aprofitar una pilota dins l'àrea per empatar la contesa amb una sang freda inusitada (1-1). Niang va poder avançar als africans abans del descans, però va fallar un mà a mà decisiu que no aconseguiria moure el marcador abans del descans.





El partit va guanyar en intensitat després del temps de descans i el Japó es va fer amb el control absolut de les oportunitats. Vivien els seus millors minuts del partit i Inui va poder posar el segon amb un extraordinari xut que es va estavellar contra el travesser quan la grada ja cantava el gol. Van perdonar als africans, que quan pitjor ho estaven passant van trobar el premi del gol amb una passada a l'àrea que va aprofitar Wague per afusellar Kawashima (1-2).





No va acusar el cop Japó, que va saber aixecar-se una vegada més a una situació molt complicada, que pràcticament deixava al Senegal somiant amb els vuitens de final. Va sortir Honda, tota una institució al Japó, i com no podia ser d'altra manera, de les seves botes va sortir la pilota que va acabar per besar les malles i va tancar un marcador on la fe nipona va provocar l'empat. No hi va haver molt més fins al final del partit, semblant que les dues seleccions donaven per bo un empat, que els deixa amb quatre punts i depenent de si mateixes en l'última jornada.