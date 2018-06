Hisenda ha retornat més de 6.000 milions de la Renda 2017

El Ministeri d'Hisenda ha retornat a poc més d'una setmana que conclogui la Campanya de la Renda de 2017 un import superior als 6.000 milions d'euros, el 63,3% del previst per a la campanya, i s'han presentat més de 16,9 milions de declaracions, el 85% del que s'havia estimat, segons fonts de l'Agència Tributària.





Aquest dimecres conclou el termini per domiciliar el resultat a ingressar de la declaració de la renda, mentre que divendres és la data límit per sol·licitar cites prèvies per qualsevol via per a la confecció de la declaració. La campanya conclou el proper dilluns 2 de juliol.





El passat 4 d'abril va arrencar la campanya per a la presentació de les declaracions per Internet i per telèfon i per sol·licitar cita prèvia per al nou pla 'Li truquem', pel qual l'Agència Tributària (AEAT) crida els contribuents per confeccionar la seva declaració , així com per realitzar-les a través de la nova 'app', una de les principals novetats de la campanya.





Des del passat 8 d'abril els contribuents poden sol·licitar de forma prèvia el servei d'atenció presencial de l'AEAT per a la confecció i presentació de la declaració en les oficines, que va començar el 10 d'abril, sumant-se a la presentació telemàtica i per telèfon que es podia realitzar des del passat 4 d'abril.





Les principals novetats de la campanya són la nova aplicació mòbil de l'Agència Tributària, que es pot descarregar des del passat 15 de març a les plataformes d'Apple i Android; i la sol·licitud de la cita prèvia per al Pla 'En diem', pel qual l'AEAT crida els contribuents prèvia sol·licitud i els confecciona i presenta la declaració per telèfon.





DECLARACIONS





L'AEAT preveu que en la Campanya de la Renda 2017 es registrin 19.940.000 de declaracions, fet que suposa un augment del 1,1%, dels quals 16.650.000 seran individuals (+ 2%) i 3.290.000 conjuntes (-3,4%).





D'aquest total, 13,77 milions donaran dret a devolució, un 2% menys, per un import de 9.468 milions d'euros, un 5,3% menys, mentre que 5,24 milions sortiran amb resultat a ingressar, un 8% més, per import de 9.621 milions, un 4,9% més.





Així mateix, estima unes 925.000 declaracions negatives i altres, fet que suposa un increment del 13,6% respecte a l'any anterior. Amb aquestes xifres, l'AEAT calcula que es registrarà un resultat net positiu de 153 milions d'euros, enfront del negatiu de 823 milions d'euros de l'any passat.





L'AEAT realitzarà uns 136.000 avisos a contribuents que ha detectat amb pisos de lloguer oferts a Internet i una mica menys de 300.000 avisos pels bons de fidelització del Santander, així com als qui hagin regularitzat clàusules sòl.