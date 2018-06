Erdogan guanya les presidencials de Turquia per una àmplia majoria

La Comissió Electoral Suprema (YSK, per les sigles en turc) de Turquia ha confirmat la matinada d'aquest dilluns 25 de juny la victòria del president turc, Recep Tayyip Erdogan, en les eleccions presidencials celebrades al país.





Segons la YSK, l'actual dirigent s'hauria fet amb la majoria absoluta amb el 97,2 per cent de les paperetes escrutades.





Erdogan, que ja s'havia declarat vencedor dels comicis tot i que les dades publicades fins al moment per l'agència de notícies Anatòlia eren únicament provisionals, ha instat l'oposició a no "fer ombra els resultats i danyar la democràcia per amagar el seu fracàs" .





"El nostre poble ens ha encomanat la tasca d'exercir les tasques presidencial i executiva", ha afirmat en una breu intervenció des d'Istanbul.





El polític de 64 anys, un dels més populars i polèmics de la història moderna de Turquia, ha ...









Segueix llegint més sobre la victòria d'Erdogan en Pressdigital