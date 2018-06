Pablo Iglesias defensa la legalització de la marihuana

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha celebrat aquest dilluns la decisió del Canadà de legalitzar la marihuana amb ús recreatiu, i ha advocat per seguir el mateix camí a Espanya, no només per acabar amb la delinqüència que genera la seva tràfic il·legal sinó també per aconseguir "enormes beneficis" en matèria d'ingressos fiscals per dedicar als serveis públics.





De fet, Iglesias ha defensat que Espanya es converteixi en un país "referència" en exportació de marihuana amb denominació d'origen, en lloc de ser "referència en exportació d'armament que serveix per assassinar gent", cosa que sí que li "avergonyeix" .





"Que el nostre país sigui una referència en exportació de marihuana i que això reverteixi, no en el benefici privat de quatre senyors, sinó de la sanitat o els serveis públics, seria una mica del que estaria orgullós. I ja n'hi ha prou d'hipocresia", ha manifestat en una entrevista a Radiocable.





"JA N'HI HA PROU DE HIPOCRESIA"





En aquest sentit, ha assenyalat que li sembla "una presa de pèl" que a Espanya es pugui anar al supermercat "a comprar ginebra, rom, tequila o vodka, i que la marihuana sigui il·legal". "El seu ús recreatiu no és més perillós que l'alcohol o el tabac. I no crec que ningú en aquest país vagi a plantejar que es prohibeixi l'alcohol", ha apuntat.





"Al nostre país pràcticament la totalitat dels fumadors han provat el cànnabis, això diuen alguns estudis. I estudis mèdics han parlat dels beneficis pal·liatius de la marihuana per a tractaments terapèutics", ha defensat.





Així mateix, ha assegurat que legalitzar la marihuana suposaria "no haver de dedicar despeses policials a la persecució i tràfic il·legal, que és el que genera delinqüència i explotació". "I el que podria implicar en termes d'ingressos fiscals per a l'Estat, podríem tenir una de les millors 'sanitats' del món", ha insistit.





Per això, ha demanat aprofitar el debat que s'ha obert arran de la legalització al Canadà, i assumir una "posició progressista, liberal i assenyada" sobre aquesta qüestió, que converteixi a Espanya "en una referència" a la producció i exportació de marihuana .