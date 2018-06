Una escola catalana de l'Opus Dei passa a ser mixta per primera vegada

Les escoles d'Igualada (Barcelona) vinculades a l'Opus Dei Montclar i Mestral es fusionaran el pròxim curs i passaran a ser mixtes per primera vegada, segons ha confirmat la Institució Familiar d'Educació (IFE), que gestiona els centres.





Es tracta d'una situació inèdita a l'Estat perquè no hi ha precedents que un centre que ha dut a terme una educació diferenciada, decideixi fusionar la seva activitat i segueixi vinculat amb aquesta prelatura.





"El context sociodemogràfic de Montclar Mestral (Institució Igualada) ha suposat una pèrdua progressiva d'alumnat en els nivells inicials que ens ha portat a prendre decisions organitzatives per poder continuar prestant un servei de qualitat a les famílies que confien en el nostre projecte", han explicat les mateixes fonts.





Han destacat que "tot i la qualitat del projecte, els bons resultats acadèmics i la bona valoració de les famílies", es dóna un descens de la natalitat a l'entorn, que pateixen també altres escoles de la zona.





A partir del proper curs, l'actual escola Montclar passarà a acollir les aules d'Infantil i Primària, mentre que la de Mestral assumirà les classes d'ESO i Batxillerat, dins el mateix centre educatiu: Institució Igualada.





Des Institució, han remarcat que no és la seva intenció estendre aquesta mesura a la resta de centres que gestiona: "Creiem i continuem apostant pel model d'educació diferenciada, però en aquells contextos on naia suficients famílies per mantenir-la, tal com hem fet fins ara, es buscaran alternatives ".