Ciutadans i el partit de Macron pacten concórrer junts a les eleccions europees

Christophe Castaner i José Manuel Villegas / Ciutadans.





Ciutadans i La República en Marxa, el partit del president de França, Emmanuel Macron, estan treballant en la configuració d'una plataforma de diferents formacions polítiques que concorrerien juntes a les eleccions europees de maig de 2019, segons ha informat aquest dilluns el delegat general del partit francès, Christophe Castaner.





Després de reunir-se a Madrid amb el president i el secretari general de Cs, Albert Rivera i José Manuel Villegas, respectivament, Castaner ha dit en roda de premsa que a Ciutadans i a la seva formació els uneix la voluntat de "canviar Europa en profunditat" i de no fer-ho recolzant-se en un o altre partit que en un moment donat pugui ser majoritari o no.





El delegat general de La República en Marxa ha indicat que en els pròxims mesos treballaran per tal de proposar una "plataforma de convergència comú" que es constituiria de manera "prèvia" als comicis al Parlament Europeu.





Segons ha explicat, aquesta plataforma aniria "més enllà d'un moviment polític concret" i buscaria "atreure a tots els socis necessaris" al voltant de la idea de reformar la Unió Europea i "unir tots els progressistes europeus independentment del seu origen polític i recorregut ", amb la pretensió també de fer front als "populismes"en països com França o Itàlia.





"RENOVAR" LA POLÍTICA





Castaner, que actualment és secretari d'Estat de Relacions amb el Parlament, ha ressaltat que Ciutadans va ser el primer partit que va donar suport a Macron i que les dues formacions van néixer de moviments civils amb el desig de "renovar" la política a Espanya i a França, i per això les uneix "un vincle molt fort".





Incidint en la necessitat de desenvolupar una "convergència europea", ha recordat que Macron es va reunir dissabte passat amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, i que la setmana passada va mantenir una conversa conjunta amb Albert Rivera.





Villegas, per la seva banda, ha manifestat que aspiren a "construir un projecte comú" modernitzador per aconseguir que els ciutadans no vegin les institucions europees com una cosa llunyana, sinó que les identifiquin com a pròpies.





ACOSTAMENT AMB PARTITS DE ALDE





Pel que fa als partits que podrien participar en la plataforma per a les pròximes eleccions europees, el dirigent de la República en Marxa ha afirmat que ALDE -el grup que congrega els liberals i demòcrates europeus- és "un soci evident" i per això buscaran un acostament, però que la plataforma no pretén limitar-se a un grup concret.





Quan li han preguntat pel PNB i el PDeCAT, els eurodiputats comparteixen grup parlamentari en ALDE amb Ciutadans, Castaner ha respost que de la plataforma poden formar part els "homes i dones amb compromís i ambició europea", també si són "bascos o catalans".





Pel que fa a la possible candidatura de Manuel Valls, que va ser primer ministre de Macron, a les pròximes eleccions municipals a Barcelona, com li ha proposat Ciutadans, Castaner ha manifestat que és un "home lliure" i que pot fer el que consideri sense necessitat de demanar-li "autorització" a ell.