Sánchez i Macron es mostren d'acord en crear centres de migrants en territori de la UE

Sánchez i Macron a les portes de l'Elisi aquest dissabte (Europa Press)





El president de França, Emmanuel Macron, ha proposat aquest dissabte crear centres "tancats" dins de la Unió Europea en què es desembaque a migrants rescatats al mar i des dels quals es reparteixin entre els països del bloc comunitari a aquells que tenen dret a l'asil i es retorni als països d'origen als que no.





Aquesta proposta ha rebut el suport del president del Govern, Pedro Sánchez. "Donem suport per suposat la proposta que fem conjunta França i Espanya a Itàlia per poder resoldre la cuestón del vaixell que ara està a la costa italiana", ha assegurat, en referència al vaixell 'Lifeline'.





"Consisteix en el principi simple de desembarcament al port més segur i més proper però que un cop desembarcats en sòl europeu som favorables a posar en marxa centres tancats conformi a les Nacions Unides i finançats amb fons europeus", ha explicat Macron en una roda de premsa a l'Elisi després de reunir-se amb el president del Govern, Pedro Sánchez.





Es tracta, ha afirmat d'una idea "diferent però complementària" a la iniciativa de crear centres de migrants fora del bloc comunitari, que discutiran els líders europeus en la reunió d'aquest diumenge i del proper dijous.





Macron ha detallat a més que en aquests centres es procedirà de manera "ràpida" cada cas per determinar si tenen dret a asil. En el primer cas, ha apel·lat a la "solidaritat europea" perquè "cada país aculli d'una manera organitzada" a aquelles persones que tenen dret a protecció internacional i es "acompanyi" al seu país d'origen als que no.





MACRON VISITARÀ LA MONCLOA EL 26 DE JULIOL





El president de França, Emmanuel Macron, visitarà Espanya el pròxim 26 de juliol i serà rebut a La Moncloa pel president del Govern, Pedro Sánchez.





Així ho ha anunciat Sánchez al final d'una trobada al Palau de l'Elisi, en què els dos mandataris ha abordat assumptes relacionats amb la immigració.





La visita d'Macron serà el primer viatge a Espanya del president francès des que va accedir al càrrec.





Durant la roda de premsa conjunta, el president del Govern ha agraït a Macron seu suport a la democràcia espanyola i l'ordre constitucional espanyol.





Sánchez també ha transmès al president Macron la necessitat d'actuar de forma conjunta i solidària davant el fenomen de la migració a Europa.





A més en la reunió tots dos presidents han tractat temes comunitaris, com la reforma de la zona euro, la seguretat i defensa i la política indústria, ia nivell bilateral la cooperació judicial i policial i les interconnexions energètiques, entre d'altres.





REUNIONS AMB JUNCKER I MERKEL





La reunió amb Emmanuel Macron ha estat el primer d'una sèrie de contactes previs al Consell Europeu dels dies 28 i 29, on els líders haurien de buscar un acord després de mesos d'enfrontament per la gestió de les fronteres i la reforma del reglament d'asil .





Sánchez té prevista una visita a Berlín, el 26 de juny, però abans d'això passarà el diumenge 24 per Brussel·les, on el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha convocat una cimera informal per tractar d'acostar posicions abans del Consell Europeu.





De fet, la cancellera alemanya, Angela Merkel, ha tractat de rebaixar les expectatives sobre aquesta cimera, recalcant que no hi haurà conclusions, només una reunió de treball. A ella estaven convocats originalment els líders de França, Alemanya, Espanya, Itàlia, Grècia, Bulgària, Àustria i Malta, i també s'han sumat Bèlgica, Països Baixos, Croàcia, Eslovènia, Dinamarca, Finlàndia, Suècia i Luxemburg.





La portaveu del Govern espanyol, Isabel Celaá, ha defensat aquest divendres que el "catalitzador" d'aquesta reunió va ser la decisió de Pedro Sánchez d'acollir a Espanya el vaixell Aquarius, amb 630 migrants a bord, després que tant Itàlia com Malta li tanquessin seus ports.