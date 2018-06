Gairebé la meitat dels migrants de l'Aquarius sol·liciten asil a França

Els migrants de l'Aquarius en la seva arribada a València.





Gairebé la meitat dels migrants ha manifestat el seu desig de sol·licitar asil a França, país que s'ha ofert a acollir part de les persones que viatjaven en l'embarcació, segons ha confirmat el Govern en un comunicat, que assenyala que tots ells tenen autoritzada una entrada extraordinària a Espanya per motius humanitaris de 45 dies.





"Gairebé la meitat voldran anar a França, en les condicions en què França apliqui la seva pròpia normativa, la normativa europea --ha afegit Carmen Calvo a la seva entrada a la seu de Ferraz on se celebra l'executiva del partit--. Ens sembla que és una situació bastant idònia: es tracta de cooperar i de complir la normativa europea i el dret internacional".





Calvo ha afegit que el Govern ha afrontat la crisi humanitària de l'Aquarius amb una resposta democràtica i estricta que, al seu parer, posa en el debat europeu la necessitat de complir la normativa comuna i donar una resposta raonable de les democràcies europees al món.





EL PRESIDENT AFRONTARÀ L'ASSUMPTE EN "PRIMERA PERSONA"





"És veritat que s'ha obert aquesta situació --ha afegit--. Com a govern d'Espanya, estem disposats a afrontar-la i la va a afrontar el president en primera persona amb l'agenda que anirem desenvolupant de manera molt imminent".





El Govern afegeix en el seu comunicat que la qüestió migratòria és responsabilitat de la Unió Europea i que ha de fer una revisió de la seva política respecte als migrants. A més, defensa una fer les fronteres segures compatible amb els drets humans.





En aquest sentit, l'Executiu assegura que el permís de 45 dies "no és excepcional" i està contemplat en la legislació. Fonts de l'operatiu van assenyalar que el procediment està recollit en el Codi de Fronteres Schengen, la Llei d'Estrangeria i el seu reglament de desenvolupament. Les tres normes recullen que per raons excepcionals de caràcter humanitari, interès nacional o compromís internacional, es pot autoritzar l'entrada de persones tot i que no reuneixin els requisits d'entrada i donar-los un permís d'estada de fins a tres mesos.





En aquest cas, els migrants tindran 45 dies d'autorització d'estada a Espanya i, passat aquest termini, cada migrant comptarà en l'estatut jurídic que li correspongui.





L'arribada de 'Aquarius' ha estat atesa amb un dispositiu de 2.300 treballadors i voluntaris que, sota la coordinació del Govern i la Generalitat Valenciana, han portat a terme l'assistència sanitària i social, la identificació i el trasllat de les 630 persones procedents del vaixell.





El dispositiu ha comptat amb un miler de treballadors i voluntaris de Creu Roja; prop de 450 agents de la Policia Nacional; un centenar de guàrdies civils; 400 traductors; 70 traductors jurats i unes 150 persones del departament autonòmic de Sanitat.





L'arribada de les embarcacions ha estat coberta per gairebé 600 periodistes acreditats de 138 mitjans de comunicació. L'operatiu, en què han participat vuit ministeris, ha estat coordinat per Vicepresidència i Foment.





123 MENORS NO ACOMPANYATS





Pel que fa a les persones que viatjaven en les embarcacions ( 'Aquarius', 'Dattilo' i 'Orione'), es tracta de 630 migrants, dels quals 541 són homes i 88 són dones, a més d'un nadó de pocs dies.





En total, a les embarcacions viatjaven 140 menors, dels quals 123 no estan

acompanyats. Les persones que viatjaven al 'Aquarius' són de 26 nacionalitats. Els més nombrosos són els migrants procedents del Sudan, Nigèria, Eritrea i Sudan del Sud.





Tal com recorda l'Executiu, les dones embarassades i les dones amb fills han estat derivades a un centre d'acollida per a dones de la Generalitat valenciana. Els menors no acompanyats han estat traslladats a centres de menors gestionats per la Generalitat. Totes les famílies amb menors han estat acollides en un recurs de la Generalitat especialitzat en l'atenció de famílies. A totes les famílies se'ls ha de fer la prova d'ADN per confirmar els vincles familiars.





Per la seva banda, els homes i dones que viatjaven sols han estat derivats a un alberg on romandran de forma provisional. D'una banda, s'ha disposat un espai en habitacions compartides per les 34 dones soles que viatjaven a bord de la flotilla. En aquest espai, seran ateses per un equip multidisciplinari, especialitzat en l'atenció a dones migrants.





També recorden que la primera atenció, per part dels serveis de Sanitat Exterior, dependents del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, la van rebre tots els passatgers a bord de les embarcacions. Amb posterioritat, van ser atesos per personal de Creu Roja.





La ministra de Sanitat, Carmen Montón, que juntament amb el ministre de Foment, José Luis Ábalos va visitar el diumenge l'operatiu d'acollida al port de València, va traslladar el seu agraïment als responsables de Sanitat Exterior i als equips de Creu Roja, segons conclou el Govern.