Augmenten les baixes per estrès a la Guàrdia Urbana de Barcelona per les precàries condicions laborals

Les precàries condicions laborals i la manca d'efectius provoquen un augment de baixes per situacions d'ansietat i estrès i l'Ajuntament de Barcelona amenaça de prendre mesures cap als agents.





La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques, denúncia que dins de la Guàrdia Urbana de Barcelona s'estan generant estats d'ansietat davant la manca de personal, la pèrdua de drets i la manca de perspectiva de futur, a causa d'un conveni que porta gairebé 3 anys de negociació.





"L'últim que necessitava la Guàrdia Urbana per deteriorar encara més el seu estat anímic és que les condicions sociolaborals i econòmiques també es vegin terriblement afectades", han explicat des CSIF al consistori de Barcelona.





Des del sindicat denuncien que aquesta situació ha derivat en un deteriorament col·lectiu de l'estat de salut de molts agents que els ha obligat a haver d'agafar baixes de períodes de 48 hores per indisposició.





Davant l'augment d'aquestes baixes, l'Ajuntament de Barcelona, a través d'alguns comandaments del cos, amenaça amb prendre mesures cap a aquests agents.





Una situació que agreuja encara més el precari estat pel qual està passant la policia de la Guàrdia Urbana des que l'alcaldessa Ada Colau es va fer amb el Govern de la Ciutat, sostenen des CSIF.





CONDICIONS "LAMENTABLES"





"Som conscients de la greu situació en què es troba el torn de nit i de les lamentables condicions sociolaborals que tenen regulades per conveni. Però bé és cert que els agents tenen tot el seu dret a fer ús d'aquests períodes de 48 hores que estan recollits en l'actual pacte de condicions laborals i que estan destinats per a l'ús que en aquests moments s'està fent d'ells ", han expressat des del sindicat.









Per això des CSIF adverteixen que "no tolerarà cap tipus d'amenaça ni coacció", que vingui per part de l'Administració: "Farem front a aquesta situacióndenunciando cas per cas, als jutjats, aquestes amenaces, coaccions o discriminació laboral si es donés el cas ".









Des del sindicarto insten a l'alcaldessa al fet que respecti els acords assolits en la Mesa de

la Funció Pública, en matèria de jornada laboral de 35 hores, pujada salarial,

despenalització de les incapacitats laborals, oferta pública, i que arribi a un





acord que permeti tenir pau social i respecti els drets d'aquest col·lectiu.