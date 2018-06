Quatre detinguts per violar una dona a Molins de Rei al maig

Els Mossos d'Esquadra van arrestar la setmana passada a quatre homes per presumptament agredir sexualment una dona a Molins de Rei al maig i investiguen a dues més per la seva possible implicació, ha informat aquest dilluns el cos policial.





Els fets van passar el 19 de maig a la sortida d'una discoteca de la localitat cap a les 6 hores quan mitja dotzena d'homes es va acostar a la víctima i la va portar a un vehicle per agredir-la sexualment.





La dona va ser trobada més tard a l'aparcament de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Sant Boi de Llobregat i el Jutjat d'Instrucció 1 del municipi investiga el cas.