Quim Torra aposta per "crear un altre 1 d'octubre" per fer efectiva la república

Quim Torra durant la presentació del seu nou llibre / Generalitat.





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha apostat aquest dilluns per "crear un altre 1 d'octubre" per fer efectiva la república que no es va aplicar tot i la declaració del Parlament de 2017.





Ho ha dit en presentar el seu nou llibre 'El quadern suís', que repassa en forma de dietari els 18 mesos que va passar a Suïssa com a executiu d'una empresa d'assegurances, abans de tornar a Catalunya.





No ha dit si aquest nou 1-O ha de ser un altre referèndum o una altra fórmula alternativa, i s'ha limitat a dir que hauria de ser "crear un moment, una oportunitat" per tornar a impulsar la república i, aquesta vegada, sí fer-la efectiva.





"Hem de crear un altre 1 d'octubre al sentit d'arribar a l'objectiu que alguns tenim, que és arribar a la independència i fer efectiva la república. Ara estem en el procés de l'autocrítica", ha dit Torra.





En el llibre reflexiona sobre el mateix assumpte, però aquest dilluns ha admès que era "més fàcil" escriure llavors, l'abril de 2018 -quan era diputat ras de JxCat- que ara, que presideix la Generalitat.





"FER-HO BÉ LA PROPERA VEGADA"





Torra ha explicat que ara l'independentisme està en fase d'autocrítica: "Hem fet coses molt bones, un referèndum d'autodeterminació i declarar políticament la independència, però no hem fet efectiva la república que vam votar. No hem estat capaços de passar per aquest moment" .





En conversa amb l'escriptor Albert Villaró, Torra ha exposat que a aquells que van viure de més a prop el referèndum i la declaració d'independència els toca escriure les seves memòries "perquè les generacions que vénen sàpiguen què es va fer bé i què no, per fer-ho bé la propera vegada ".





Ha revelat que, quan a finals de 2017 es va enrolar en JxCat, va començar a escriure un dietari amb la seva experiència, però des que el seu antecessor Carles Puigdemont el va situar com a president -maig d'aquest any-, va parar per complet: "Des d'aquell dia em he quedat paralitzat. No apunto res ".