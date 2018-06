Presos, diàleg i República, eixos de la reunió Torra-Iglesias

L'acostament dels polítics catalans presos a presons de Catalunya, el diàleg sense condicions com a via per solucionar la crisi institucional i els valors republicans com a fórmula per superar les diferències han copat part de la reunió aquest dilluns entre el president del Govern, Quim Torra, i el líder de Podem, Pablo Iglesias.





Després de la trobada, Iglesias ha comparegut davant els mitjans i ha destacat que el president català ha mostrat la seva "disposició absoluta per al diàleg sense condicions", així com la preocupació per la "situació dels presos".





Iglesias ha indicat que l'acostament dels presos a presons catalanes és "molt important" com a primera mesura per contribuir al diàleg, i ha considerat que el Govern de Pedro Sánchez és sensible a aquesta reivindicació.





En aquest sentit, ha destacat que Torra li ha transmès també la "preocupació" pels límits dels drets civils a Catalunya i ha considerat "escandalós" que hi hagi conflictes per col·locar un llaç groc en suport als polítics presos.









Iglesias ha defensat que no hi hagi judicialització de la política i ha remarcat que tant Torra com ell mateix comparteixen, tot i els projectes polítics diferents, la defensa pels valors republicans a Catalunya i al conjunt d'Espanya.





D'aquests punts en comú, Iglesias ha destacat també el dret a decidir i la realització d'un referèndum.





Iglesias ha demanat a Torra que les diferències amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, sobre l'autodeterminació no impedeixin el diàleg entre administracions.













Segons Iglesias, els valors republicans impliquen "modernitat, fraternitat i justícia social" i poden servir com "inspiració" perquè Catalunya i Espanya caminin juntes.





La justícia social és el valor més rellevant per a Iglesias, i en segon lloc situa el reconeixement de la plurinacionalitat. "Qui no entén la plurinacionalitat, senzillament no entén Espanya", ha afegit, i ha citat com a nacions Catalunya, Galícia i Euskadi.





Torra ha expressat la seva sintonia amb Iglesias, i li ha plantejat una "relació estable" entre el Govern i el partit per treballar espais de diàleg i avançar en polítiques progressistes de drets i llibertats.





Ho ha explicat en roda de premsa la portaveu de l'Executiu, Elsa Artadi, després de la reunió que Torra i Iglesias han mantingut en la Generalitat aquest dilluns, una trobada cordial i amb "molts punts en comú" sobre com millorar la societat i la política.





Artadi ha subratllat el paper rellevant de Podemos al Congrés, ja que el PSOE està molt lluny de la majoria absoluta; per aquest motiu el Govern vulgui una relacions "fluïdes" tant en la Cambra baixa com en el Parlament a través dels comuns.





INTERCANVI D'OBSEQUIS





Torra i Iglesias s'han intercanviat dos regals: Torra li ha donat la litografia de Jesús Galdón 'Tot el dolor d'un poble', que representa la placa que la Generalitat va posar al camp de concentració de Mauthausen, i un llibre de Chaves Nogales sobre Catalunya.





La litografia inclou la empremtes dactilars de Neus Català -catalana supervivent de Ravensbrück-, d'un nen anònim i de l'artista.





Iglesias ha regalat al president el llibre 'Qué pasa en Catalunya' de Manuel Chaves Nogales, que aborda la situació política de Catalunya durant la II República i abans d'esclatar la Guerra Civil.