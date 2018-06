Iglesias ofereix al Sánchez ser el seu "principal soci de Govern" a canvi de 20 mesures

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha ofert al president de l'Executiu, Pedro Sánchez, una "col·laboració parlamentària estreta" i ser el seu "principal soci de Govern", si "mira a la seva esquerra" i es compromet a tirar endavant un agenda de mesures progressistes que beneficiïn a la majoria social.





Un oferiment lligat a una bateria de 20 mesures que la seva formació considera fonamentals per tirar endavant aquesta legislatura, entre les quals figuren, per exemple, la derogació de les reformes laborals -tant la del PP com la del PSOE, la pujada de salari mínim fins a 1.000 euros, el tancament dels CIE o la derogació de la llei mordassa.





"Si Pedro Sánchez vol, estem disposats a ser el seu principal soci de Govern", ha recalcat Iglesias.





AGENDA SOCIAL





"Pedro Sánchez té el nostre suport per a aquesta legislatura, si està disposat a impulsar una agenda social, feminista, ecologista i de canvi democràtic", ha anunciat el líder de la formació estatge.





En concret, Iglesias ha proposat al PSOE "iniciar una col·laboració parlamentària estreta que permeti al Congrés exercir com a poder legislatiu", després d'avisar a Sánchez que "no ha d'oblidar que el seu Govern compta a priori amb el suport de 84 diputats" i que " la legitimitat "li ve donada no només pels seus votants sinó pels que van votar a Podem i la resta de formacions que li van donar suport.