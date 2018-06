Espanya empata amb el VAR davant el Marroc i es classifica primera de grup (2-2)

Foto del Twitter oficial de la Selecció Espanyola de Futbol.





La Roja no ha passat de l'empat (2-2) amb la selecció del Marroc i ha quedat segona de grup.





La selecció d'Espanya ha jugat davant el Marroc l'últim partit de la primera fase del Mundial de Rússia.





L'equip que dirigeix Fernando Hierro necessitava només un empat per classificar-se pels vuitens de final davant un combinat marroquí que ja que estava eliminada.





Un gol de Iago Aspas en el temps de descompte amb un gol que concendió el VAR ha evitat la derrota.





Passat el minut 90, Espanya queia 1-2 i va trobar un taló salvador de Iago Aspas, anullat inicialment i posteriorment concedit pel VAR.



Minuts després, en l'Iran-Portugal, el videoarbitratge donava també un penal als de Carlos Queiroz, que no anotaven l'empat i donaven el primer lloc i l'encreuament amb l'amfitriona als espanyols, que deuran ara centrar-se a recuperar una millor versió futbolística que va amenaçar amb aparèixer únicament en el debut.



La 'Roja' va tenir un partit ple d'alts i baixos. Mai va trobar el seu millor futbol, absent de velocitat en gairebé tot moment, i Munir no va haver de treballar a l'excés davant la falta de nou d'un atac solvent perquè la línia de mitjans no acaba de rendir al nivell de la fase de classificació. I el mateix es pot dir d'una defensa i una porteria que sembla en ocasions massa nerviosa malgrat no tenir davant atacs poderosos.



La segona part no va portar excessives bones notícies. Espanya va mantenir el control, però, més lenta en el seu joc i amb pèrdua de l'efervescència de Isco, li va costar trobar el camí cap a la porteria de Munir i la millor opció va ser per a l'equip de Hervé Renard.



Iago Aspas i Marco Asensio, per Diego Costa i Thiago, única novetat en l'onze, respectivament, van anar els dos primers canvis per buscar el gol del triomf davant un rival que vivia còmode i que no perdonava la seva opció, aquesta vegada en un servei de cantonada. En-Nesyri s'elevava per sobre de Sergio Ramos per fer l'1-2.



En una jugada aïllada, Espanya va treure un servei de cantonada i Aspes va estar llest para, amb el suspens del VAR, esgarrapar un empat amb sabor a or després del tant de Ansarifard, però que no amaga la necessària millora per seguir en l'aventura russa.