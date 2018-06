La vaga de juliol a Ryanair afectarà Espanya, Bèlgica, Portugal, Alemanya i Holanda

D'un a tres dies pot durar aquesta aturada d'activitat que només a Espanya afectaria 115.000 passatgers al dia, a raó d'almenys sis vols diaris amb una mitjana de 190 passatgers per a la flota de gairebé 100 aeronaus que Ryanair.





Ryanair està a punt de començar la seva estiu més convuls. Al voltant 5.000 tripulants de cabina (TCP) de la companyia aèria paralitzaran els seus vols a l'equador de l'estiu si la companyia irlandesa no es decideix finalment a reconèixer als seus sindicats.





El conflicte no se circumscriu a Espanya i en una acció sincronitzada també pararan, Bèlgica, Portugal, Alemanya i Holanda se sumaran als TCP espanyols en aquesta més que probable convocatòria en defensa del seu dret a comptar amb sindicats en les condicions en què els empara la legalitat vigent en els seus respectius estats.





Són els dies 3 i 4 de juliol, quan els representants unilaterals dels tripulants de cabina de la companyia de baix cost en els diferents països europeus s'han donat cita per anunciar mesures. La vaga s'ha planejat amb un preavís més ampli que el legalment obligat, de manera que coincidirà amb dates en l'apogeu anual de l'activitat aèria. La companyia, que compta amb 39 bases a Europa, es pot veure paralitzada en els últims dies de juliol i / o els primers d'agost.





Per als representants sindicals a Espanya, la companyia insisteix a mantenir determinats aspectes que no s'ajusten a la legislació. Entre ells estarien no reconèixer el dret a l'acció sindical que comprèn que en les reunions entrin representants dels treballadors que no són només empleats directes de Ryanair, és a dir, dels contractats per les reclutadores de l'aerolínia, Crewlink i Workforce, al nom estan dos terços dels contractes. O no estar encara disposada a acceptar que els futurs delegats sindicals han de tenir temps per treballar en la seva tasca sindical.