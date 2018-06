Borrell diu que no pot oposar-se al Diplocat

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha assegurat a Luxemburg que el Govern central "no té res a oposar" al fet que Catalunya obri delegacions en altres països com a part de la seva iniciativa Diplocat.





"Les comunitats autònomes tenen la capacitat i el dret a tenir delegacions a l'exterior per desenvolupar les seves competències pròpies", ha explicat, per la qual cosa en aquest sentit "el Govern no té res a oposar".





El ministre ha assenyalat que "caldrà veure al que es dedica i la seva coherència amb la política exterior de l'Estat espanyol".





La Generalitat de Catalunya va anunciar recentment la seva intenció de reactivar el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com Diplocat, després que el Govern de Mariano Rajoy ho paralitzés després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.