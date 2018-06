Forn justifica davant del jutge que la carta als CDR era per agrair el "suport moral de la gent"

L'exconseller d'Interior de la Generalitat Joaquim Forn ha al·legat aquest dimarts davant del magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la causa pel procés independentista, Pablo Llarena, que la carta en suport als Comitès de Defensa de la República (CDR) que va escriure juntament amb l'exvicepresident Oriol Junqueras i que va ser llegida el passat 2 de maig en un acte públic a Barcelona va ser "per agrair el suport moral de la gent".





Per aquesta raó, tant Forn com el seu advocat defensor han defensat que aquest fet no pot ser tingut en compte pel magistrat per mantenir la seva presó provisional per risc de reiteració delictiva i ha de ser posat en llibertat, han informat fonts presents en la compareixença.





Forn ha estat traslladat el matí d'aquest dimarts als calabossos de l'Audiència Nacional des de la presó d'Estremera, on va ingressar el passat 2 de novembre, i des d'allà ha estat portat davant del jutge del Suprem, on ha declarat durant uns 50 minuts.





El dia que va citar a Forn, Llarena va fer públiques altres provisions en què realitza noves citacions -de sis testimonis a petició de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i l'exconseller Raül Romeva-, a més d'una altra resolució en què informava a les parts que ja havia practicat totes les diligències acordades i els donava termini perquè sol·licitessin noves actuacions si així ho consideraven necessari.





Això dóna a entendre que la instrucció conclourà pròximament i el cas podria quedar llest per al seu enjudiciament en els propers mesos.