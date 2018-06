El doctor Eduardo Vela: "Jo no li he donat cap nena a ningú"

El doctor Eduardo Vela ha declarat aquest dilluns al judici que se celebra a l'Audiència de Madrid per un cas de nadons robats de 1969 que no ha donat "cap nena a ningú". A més ha afirmat que només s'encarregava del tema mèdic a la clínica Sant Ramon de Madrid i que eren les llevadores i les assistents socials els que s'encarregaven de registrar els nadons.





El doctor Vela s'enfronta a onze anys de presó per un delicte de sostracció de menors, suposició del part, falsedat documental i detenció il·legal.





Per la seva avançada edat, Vela s'ha mostrat feble durant el judici i amb problemes d'audició, tenint dificultats per entendre el que se li preguntava. D'aquesta manera, la fiscal i advocats han insistit en preguntar-li de forma clara i senzilla.





"¿Recorda a Agnès Pérez? Li sona aquest nom. Recorda que es va fer un acarament al jutjat amb aquesta senyora, que li deia que vostè li havia donat a la nena", li ha insistit la fiscal. "No li he donat una nena a ningú", li ha replicat l'acusat movent el cap indicant un no. A més, ha dit que no li sona "de res" aquest cas.





Sobre si va signar o falsejar parts, li ha contestat amb un "no". Però tot seguit ha dit que sí signava els parts de naixement. "Jo crec que ningú comprovava si les dades del certificat eren correctes", ha agregat. A més, ha recordat que hi havia monges a la clínica i altres metges que atenien parts.





"NO HO SÉ"





La fiscal ha arrencat l'interrogatori preguntant-li sobre els seus socis i si s'encarregava de tot a la clínica San Ramón de Madrid, de la qual era director i metge. "¿Controlava l'activitat de la clínica?", Li ha preguntat diverses vegades la fiscal, al que aquest li ha replicat que no sap. "No puc dir-li", li ha dit sobre el nombre de llits que hi havia al sanatori.





Sobre quin era el protocol quan una dona entrava a la clínica a donar a llum, l'acusat ha mogut el cap i ha dit que només sabia "el tema mèdic", afirmant que les assistentes socials i les llevadores s'encarregaven del tema de registrar a els nascuts. "On es guardaven aquests llibres?", Li ha inquirit. "No els sé", ha contestat.





A més, ha assenyalat que les monges i assistentes s'encarregaven de les adopcions que es tramitaven a la clínica. "Alguna monja potser", ha dit després de ser preguntat sobre aquesta qüestió.





Sobre el cas objecte del judici de juny de 1969, la fiscal li ha mostrat un document sobre el qüestionari per a la declaració del naixement en el registre civil i el part del facultatiu que va assistir al naixement d'Inés Madrigal. Després d'això, no ha reconegut la seva signatura a la partida de naixement.





La seva defensa li ha preguntat sobre si hi havia un llibre d'admissió, al que aquest li ha contestat que creia que no. També li ha explicat que eren llevadores i infermeres que omplien els registres o històries clíniques.





Vela també ha assenyalat que després del tancament de la clínica el 1982 no es va portar cap document, sense saber què va poder passar amb els llibres de registre que mai han aparegut.





PRESCRIPCIÓ





En les qüestions prèvies, la defensa de l'acusat, l'advocat Rafael Casas, ha plantejat que els delictes estan prescrits, cosa que ha rebutjat la fiscal, l'advocat de l'acusació, Guillermo Peña, i el tribunal que presideix Maria Luisa Aparicio.





"No ha cessat la situació il·lícita. És un delicte d'efectes permanents", ha exposat el lletrat Penya en el seu al·legat. La presidenta del tribunal ha subratllat que aquesta qüestió es resoldrà més endavant, un cop que es dicti la sentència després de la celebració del judici.





Vela, de 85 anys i en cadira de rodes, havia intentat suspendre la seva declaració per la seva suposada incapacitat donat el seu estat de salut i avançada edat. Però finalment el forense ha determinat que sí que ho pot fer, segons fonts jurídiques.





LA DENUNCIANT NO BUSCA VENJANÇA





A la seva arribada a l'Audiència, Inés Madrigal ha afirmat que no té necessitat de "venjança" en relació al doctor Eduardo Vela, si bé ha manifestat que si entra a la presó pel seu cas no demanarà que surti.





"M'encantaria que demanés perdó perquè ha fet molt de mal. No ho farà. Sap molts secrets. Val més pel que calla", ha asseverat la presidenta de SOS Bebès Robats de Múrcia i denunciant de qui va ser director de la Clínica San Ramón de Madrid, epicentre de la trama de nadons robats.





Es tracta de la primera causa sobre nadons robats que arriba a judici a Espanya i de la primera persona que serà jutjada com un dels responsables d'aquest presumpte entramat. En aquest cas, la recentment nascuda robada era Inés Madrigal, presidenta de l'organització SOS Nadons Robats de Múrcia.