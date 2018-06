Espanya-Rússia: el repte d'eliminar a l'amfitrió

Rússia serà el proper rival d'Espanya en els vuitens de final del Mundial de Futbol. El partit se celebrarà l'1 de juliol a les 16:00 hores i serà clau per saber si 'la roja' aconsegueix recuperar el millor futbol del que és capaç o segueix mostrant el joc agònic dels tres partits anteriors.





Espanya ha passat de fase invicta encara que sense destacar sobre la gespa i apurant els partits fins a l'últim minut, amb VAR inclòs. En canvi, Rússia va caure derrotada davant Uruguai en el seu últim partit de la fase de grups i s'haurà de veure les cares amb una selecció espanyol que, tot i que va haver de suar per passar a vuitens, pot enlluernar més en aquesta nova fase de joc.





L'ALINEACIÓ RUSSA





Rússia començarà amb mal peu al no poder comptar amb Smolkinov. Malgrat que no va jugar ni davant Egipte ni Aràbia Saudita, el lateral dret tampoc estarà davant els espanyols en veure la targeta vermella. Respecte a la resta de jugadors, el seleccionador Stanislav Cherchesov seguirà confiant en la seva quadrilla de futbolistes que va aconseguir el pas als vuitens: Golovin, Samedov, Cheryshev i Dzyuba es presenten com a pilars de l'esquema rus.





Atenció sobretot a Golovin per la seva capacitat d'assistir ja Smolov, que pot donar la sorpresa. I un apunt: Espanya hauria d'aprofitar les buits del porter rus, Ígor Akinféev. El porter no ha destacat com un dels millors en la seva especialitat al Mundial, de manera que una davantera potent i agressiva és la millor estratègia per marcar els gols de l'èxit.





FUTURS PARTITS





Espanya ha acabat com a primera de grup, de manera que jugarà els vuitens de final el proper diumenge, a les 16.00 hores, al Luzhniki de Moscou contra Rússia. Si venç, el partit de quarts la retornarà a l'estadi de Sotxi el dissabte 7 de juliol a les 20.00 hores.





De continuar en la competició, Espanya disputaria la seva semifinal el dimecres 11 de juliol a les 20.00 hores. La final, com és sabut, es celebraria el diumenge 15 de juliol a les 17.00 hores.