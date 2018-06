La CUP pressiona el Govern amb una moció que ratifica la resolució independentista de 2015

La Mesa del Parlament ha acceptat a tràmit una moció de la CUP perquè el Parlament ratifiqui la resolució independentista del 9 de novembre de 2015 que ja va ser suspesa pel Tribunal Constitucional.





La moció també exigeix el compliment immediat de les lleis socials suspeses per l'Alt Tribunal, entre les quals no es troba la llei de transitorietat jurídica.





Fonts parlamentàries han explicat que la moció ha estat acceptada a tràmit per una mesa en què no hi havia el vicepresident primer de l'òrgan, Josep Costa, de manera que per acceptar-la ha estat necessari el vot de qualitat del president de la Cambra, Roger Torrent.





Torrent ha fet valer el seu vot malgrat que el lletrat major de la cambra li ha advertit que "s'estava contravenint" una resolució del TC. Per la seva banda, PSC i Ciutadans han demanat la reconsideració de l'acceptació a tràmit i han advertit que es plantejarà portar-la davant el Tribunal Constitucional si es segueix endavant.





L'anul·lació del text es va anunciar a la Taula la passada legislatura, i fonts parlamentàries han insistit que el propi TC ha advertit a l'actual Taula que "han d'impedir mesures tendents a desoir" al Tribunal, per la qual cosa consideren que no poden esgrimir desconeixement per justificar la seva admissió a tràmit.





Ara s'obre un termini de 48 hores per presentar una reconsideració de l'admissió a tràmit, després de la qual cosa la Taula ha de tornar a decidir si deté la iniciativa o la porta al ple obligant als grups a posicionar-se.





EL CONTINGUT DE LA MOCIÓ





La moció demana que la Càmera es ratifiqui "davant les actuacions de l'Estat per mitjà del TC, de l'Audiència Nacional i de la Fiscalia, de judicialització i persecució dels actes conseqüents amb el mandat democràtic" d'aconseguir la independència.





També volen que s'assumeixi "la ferma voluntat de dur a terme les actuacions necessàries previstes i aprovades per aquest Parlament, per aconseguir i culminar democràticament la independència".





La CUP busca recuperar la resolució de 2015 amb els vots de JxSí (PDeCAT, ERC) i CUP: "El Parlament reitera els objectius que conté la Resolució 1/XI de 9 de novembre, sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015".





Aquesta resolució va ser aprovada en el segon ple de la legislatura anterior i el seu contingut defensava, entre altres qüestions, la legitimitat de la Càmera per impulsar un "procés de desconnexió democràtica de l'Estat". La resolució que ara la CUP busca recuperar va ser anul·lada pel TC: tornar-la a impulsar podria comprometre als membres de la Taula si autoritzen que el Parlament la tramiti.





Al març de 2016, la CUP va intentar que la Càmera recuperés aquesta resolució per aconseguir un compromís clar de Govern amb la independència, però, davant la revolada que es va generar, va acceptar esmenar-la amb la resta de grups independentistes.





TERMINIS





La CUP demana un compromís del Govern que concreti els temps per aplicar els articles suspesos, per la qual cosa exigeix que la Càmera insti al Govern a elaborar i presentar en 90 dies "l'estat i el pla d'execució de totes les mesures per fer efectiu el contingut de les lleis suspeses citades".





A més, insta al Govern a elaborar i presentar per a la seva tramitació en 90 dies projectes de llei que recuperin el contingut material dels articles anul·lats pel TC després d'aprovar-se la resolució del 9N de 2015 que instava al Govern a desobeir al TC.