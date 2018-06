La despenalització de l'eutanàsia segueix el seu curs amb el vot en contra del PP

El PP ha estat l'únic grup del Congrés que ha rebutjat tramitar la llei d'eutanàsia del PSOE que aquest dimarts es debat en el Ple del Congrés.





El seu portaveu a la Cambra, Rafael Hernando, ha avançat el vot en contra de la seva formació a aquesta iniciativa, mentre que la resta de formacions ha assegurat que donarà suport.





"Estem a favor de la cultura de la vida i no de la mort. Ja estem tramitant una iniciativa sobre cures pal·liatives en situació terminal i em sembla que aquest és el camí i no transmetre a la societat que aquí es pot matar la gent en virtut de determinades situacions ", ha explicat Hernando.





Una llei que la Generalitat va remetre al Congrés el passat mes de maig i que es va prendre en consideració amb el vot de totes les forces polítiques, a excepció del mateix PP i d'Unió del Poble Navarrès (UPN).





Ciutadans votarà a favor de la iniciativa socialista, igual que Units Podem, PNB i PDeCAT que també han avançat el seu suport al text.





En la seva norma, el PSOE advoca per incloure l'eutanàsia com una prestació més en la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut.





EL PACIENT HAURÀ DE DEMANAR-LA





Seria el propi pacient, segons els seus "valors vitals", amb una discapacitat "greu", un patiment físic i psíquic "intolerable, insuportable i irreversible", una "altíssima" dependència a altres persones i amb un diagnòstic realitzat per un professional sanitari, qui haurà de demanar l'eutanàsia.





Un cop sol·licitada, i després de ser informat i format degudament per un metge, ha de tenir una segona opinió i, posteriorment, passar per les comissions de seguiment de les diferents comunitats autònomes, els que tindrien l'última paraula.





Aquest procés no podria trigar més de 32 dies des de la petició fins a la resolució final. A més, tal com ha explicat el PSOE, els metges podrien apel·lar a l'objecció de consciència per no practicar-la.