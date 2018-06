Llum verda a igualar el permís de paternitat

El Congrés tramitarà amb suport de tots els grups la proposició de llei de Units Podem per regular uns permisos parentals igualitaris, instransferibles i remunerats al 100%.





El secretari general de Podemos Pablo Iglesias, ha defensat aquest text que, segons ha assenyalat, se li deu a totes les associacions que porten anys lluitant pels drets de les dones i, especialment, a la Plataforma per Permisos Iguals i intransferibles de Naixement i Adopció (PPiiNA), que ha estat la impulsora d'aquesta llei.





Segons la seva opinió, el país ha de "estar a l'altura" de les dones espanyoles i situar-se "al capdavant de la legislació feminista".





PERMISOS DE 16 SETMANES





Per això, ha expressat la necessitat d'igualar, de moment, en 16 setmanes els permisos de pares i mares, perquè els fills tinguin a un dels seus progenitors cuidant durant, almenys, 30 setmanes.





Es tracta, segons ha apuntat, d"d'ampliar l'Estat del Benestar" i de donar sostenibilitat al sistema de pensions, perquè promou la natalitat.





Iglesias també advoca per la intransferibilitat d'aquests permisos per evitar que "sempre" sigui la dona qui acabi encarregant-se de les cures, tal com assenyalen tots els estudis al respecte.





El diputat ha recordat que les cures són un dret i no hi ha més drets que es puguin transferir, com ara les vacances, l'escola pública o la Sanitat.





COMPARTIR





"A mi no em toca ajudar a la meva companya a cuidar als nostres fills, sinó compartir responsabilitats, i vull que hi hagi una llei que em obligui a fer-ho", ha declarat el líder de Podem en la seva intervenció, on ha assenyalat que vol que seus fills visquin en "un entorn que no sigui sexista".





"No n'hi ha prou amb que els plans d'estudi ensenyin als nens ia les nenes que són iguals, han de viure-ho a casa", ha apuntat.





Iglesias també s'ha referit a la seva situació personal quan ha assenyalat que a ell li van criar tres dones, la seva mare, la seva àvia i la seva tia àvia, i, segons ha indicat, els deu les renúncies i l'afecte mostrat durant la seva infància.





"Vull fer pels meus fills el mateix que van fer per mi", ha conclòs el líder de Podemos.