Deu consells per menjar sa fora de casa

Amb l'arribada dels mesos d'estiu, resulta més complicat planificar els menús per dur a la feina i ens assalten els dubtes de què cuinar i com aconseguir que es conversi en condicions òptimes.





La manca de temps poden portar-nos a comprar menjar ràpid per sortir del pas, però menjar sa i variat fora de casa és possible si sabem com.





Per això expliquem deu consells per poder preparar i transportar aliments sans i rics a l'oficina o allà a on anem per evitar caure en temptacions:





1. Dedicar temps per planificar i pensar els plats que anem a preparar. És més fàcil evitar el "caos" si dediquem uns minuts a elaborar un menú setmanal el més equilibrat possible.





2. Perquè un menú sigui variat hem de diferenciar els grups que cal incloure diàriament dels que cal consumir semanalmente. Exemples? No podem oblidar-nos d'incloure verdures cada dia i llegums diverses vegades per setmana.





En aquests mesos de calor també es poden menjar llegums, sí, com? En forma d'hummus o unes hamburgueses de llenties són una opció desitjable i saludable.





3. Podem triar dos plats o bé un plat combinat que inclou diferents grups d'aliments per que resulti complet. Complementar hidrats (pasta, patatatas, cereals) amb proteïna i una bona ració de vegetals per aportar vitamines.





4. La proteïna l'aporten la carn, el peix i l'ou, però si som vegetarians / vegans, també tenim opcions com barrejant llegums amb cereals, com llenties amb arròs, cous-cous amb cigrons, etc.





5. El pa, l'aigua i una fruita de temporada són les millors opcions per tal de completar un menú sa i saborós.





6. Ara que les temperatures s'eleven, el més recomanable és conservar el menjar a la nevera per evitar riscos. Si no, sempre podem adquirir un envàs que ens permeti transportar el nostre 'tupper' ben fresquet.





7. Les fruites i les verdures són els aliments que més proporció d'aigua tenen. A més d'aportar nutrients a la dieta, són una excel·lent opció per mantenir-nos hidratats. Així que un gaspatxo serà una opció òptima per cuidar-nos a l'estiu. No té per què ser avorrit, hi ha mil i una variacions.





8. S'estima quea energia total diària s'ha de distribuir de la següent manera: el 25% esmorzar, 30-35% menjar, 15% berenar i 25-30% sopar. (Sempre adaptable a l'estil de vida de cada un, i les seves rutines, és simplement orientatiu).





9. El cristall és el millor material per guardar els aliments, sabem que resulten més pesats, però serà sempre millor opció que el plàstic.





10. Ara que és temps d'amanides, es important recordar que, si anem a transportar la nostra, hem d'afegir l'amaniment abans de menjar. Un pot de vidre amb el nostre, no caldrà fer malbé la nostra enciam, per exemple.