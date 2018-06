Vall d'Hebron descobreix com destruir cèl·lules dorments del càncer responsables de les recaigudes

Investigadors de la Vall d'Hebron de Barcelona han descobert una nova diana terapèutica que podria ajudar a eliminar aquestes cèl·lules resistents als fàrmacs i responsables de les recaigudes.





Aquest descobriment ha estat possible després de deu anys d'investigació en la qual també ha participat l'Associació Espanyola Contra el Càncer, la Fundació Fero, l'Institut de Salut Carlos III, Ciberonc i Cellex.





Un tumor està conformat per cèl·lules que han adquirit totes les alteracions necessàries per créixer i multiplicar-se de forma contínua i incontrolada, si bé existeixen mecanismes moleculars que són capaços de imposar-se sobre aquest creixement obligant a algunes d'aquestes cèl·lules a entrar en latència.





Fins ara, la majoria dels fàrmacs frenen el creixement dels tumors matant les cèl·lules que proliferen i no aquelles que estan dormidas.Éstas, indetectables majoritàriament, romanen en l'organisme com llavors, dispersant per diferents racons del cos i sent resistents als tractaments.





METÀSTASIS





Per motius encara desconeguts, en un moment determinat aquestes cèl·lules dorments es desperten, actuen com a cèl·lules mare, regeneren tot el tumor original i es propaguen a nous òrgans, el que es coneix com a metàstasi.





"Per als pacients és molt important confiar que els tractaments funcionaran i que, en el cas de bona resposta, la malaltia no tornarà a aparèixer. No obstant això, fins ara aquesta és una promesa que no se'ls pot fer", ha explicat l'investigador principal de l'estudi, Héctor Palmer.





En concret, el treball ha servit per perfeccionar un nou mètode que ha permès identificar i aïllar aquestes cèl·lules dorments.





"Aquesta va ser la clau màgica que va obrir l'estudi d'aquestes cèl·lules latents, les llavors que donen lloc a les recaigudes en els pacients aparentment curats", ha comentat l'expert.





I entre elles, resulta "determinant" l'activitat del factor epigenètic TET2. "Hi ha mecanismes ancestrals que podem observar en altres escenaris biològics, com la hibernació o la letargia en què alguns éssers vius entren en moments d'adversitat per sobreviure davant la falta de nutrients. Igual que aquests casos no patològics, en el cas del càncer les cèl·lules no només paren la seva maquinària de creixement, sinó que ho fan de forma molt ordenada, permetent preservar tot el seu potencial per regenerar un tumor al moment de despertar-se ", ha postil·lat.





En aquest escenari, TET2 actua com un director d'orquestra que condueix amb precisió l'activitat global del genoma perquè es reculli ordenadament i obliga a la cèl·lula a adormir sense perdre tot el seu futur potencial maligne.





Així, l'activitat de TET2 és fonamental perquè aquestes cèl·lules tumorals puguin entrar en latència o adormir-se i no morir en el procés.





DIANA TERAPÈUTICA





D'aquesta manera, els investigadors han demostrat que l'eliminació artificial d'TET2 serveix per matar a totes les cèl·lules tumorals dorments, convertint-se per tant en una nova diana terapèutica.





"Des que vam identificar TET2 com el taló d'Aquil·les de les cèl·lules dorments, estem desenvolupant nous fàrmacs per bloquejar la seva activitat enzimàtica. Aquests fàrmacs permetran eliminar les cèl·lules resistents dels tumors i prevenir de futures recaigudes", ha afegit Palmer.





La investigació duta a terme amb aquestes cèl·lules dorments no només ha servit per identificar TET2 com una possible diana terapèutica, també ha permès definir un biomarcador que permet identificar aquestes cèl·lules dorments i resistents als tractaments.