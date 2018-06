Ringo Starr desencadena la 'Beatlemania'

El cantant i mític bateria dels Beatles, Ringo Starr, i el seu All Starr Band han desencadenat la nit d'aquest dimarts el fenomen de la 'Beatlemania' en un concert al Palau Sant Jordi de Barcelona davant 4.200 persones -l'aforament era de 5.000- en què han intercalat temes del seu últim àlbum amb grans hits com 'Yellow submarine' i 'I wanna be your man'.





Més de 50 anys després del mític concert de The Beatles a Madrid i Barcelona, Ringo Starr ha iniciat a la capital catalana la sèrie de concerts que al costat del seu grup protagonitzarà a Espanya amb parades a Madrid (dijous), La Corunya (divendres) i Bilbao (diumenge), dins la gira europea que va començar el 6 de juny a París.





L''exBeatle' ha obert el concert amb el rockabilly de 'Matchbox', de Carl Perkins que els Liverpool van cantar per a la BBC el 1957, i que ha enllaçat amb un reguitzell de cançons a mig camí entre l'homenatge i una gran vetllada acompanyat d'estrelles 'vintage' en ple estat de forma.





Acompanyat de la seva banda de luxe formada per Colin Hay, Graham Gouldman, Steve Lukather, Gregg Rolie, Warren Ham i Gregg Bissonette Starr ha presentat cançons del seu últim treball 'Give more love'.





Per a l'ocasió, al Palau Sant Jordi s'ha reconvertit en un amfiteatre en què públic jove i veterà s'ha entremesclat per escoltar entusiasta el missatge de "pau i amor" d'un Starr eufòric que es troba a les portes de complir 78 anys.





'DO NOT PASS ME BY'





Un dels moments estrella del concert ha tingut lloc amb la sentida interpretació de 'Do not pass em by', una peça bàsica del seu repertori que es singularitza per ser la primera en què el bateria apareix com a únic compositor i va ser gravada al juny de 1968 després que John Lennon i Paul McCartney rebutgessin el tema cinc anys abans.





Acabat d'arribar d'Israel, Starr s'ha mostrat connectat amb el públic en tot moment, i ràpidament ha correspost un llunyà "Ringo, I love you!" entonat per una fan, amb un complaent "I love you too".





Al llarg de la vetllada, han combinat cançons lentes com la versió 'I'm not in love' -de 10cc-, al costat de hits de pista de ball com 'You're sixteen' i un especialment corejat 'Rosanna' , que ha aixecat el públic dels seus seients per amuntegar davant l'escenari.