Els creuers de Barcelona i tota la costa de Girona, entre les 'Banderes Negres' 2018

Els creuers de Barcelona i les Illes Balears, tota la costa de Girona i el projecte de metro a Sant Sebastià (Donosti), són algunes de les 48 'Banderes Negres "que aquest 2018 concedeix Ecologistes en Acció per denunciar" els casos més destacats de despropòsits mediambientals "de les costes espanyoles.





Aquest any Ecologistes ha decidit atorgar una 'Bandera Negra' als creuers de Barcelona i Balears per la seva contaminació en tots dos casos. Segons destaca, els vaixells utilitzen combustibles amb alt contingut de sofre, que emeten contaminants altament perillosos per a la salut humana (SO2, òxids de nitrogen NOx, partícules en suspensió PM10, PM2,5 i ultra-fines, així com altres hidrocarburs perillosos), i quan atraquen a port, continuen cremant fuel.





L'ONG recorda que el consistori barceloní acaba de signar un acord amb el Port que potenciarà de forma exponencial aquest tipus de turisme, al qual s'oposa.





En l'informe també apareix la concessió d'una bandera tant per contaminació com per mala gestió ambiental, a tota la costa gironina, més coneguda com Costa Brava.





"L'impacte de l'activitat turística sobre el patrimoni natural i cultural és notable, i no només amenaça a la biodiversitat d'aquestes zones, amb ecosistemes molt fràgils, sinó que també està afectant notablement al model de vida de la població local", avisa la ONG.





En aquest sentit, lamenta que es podrien marcar moltes 'Banderes Negres' "en pràcticament tots els municipis" de Girona, entre els quals destaquen: Pals, Palafrugell, Palamós, Tossa de Mar o Roses, entre d'altres.





Per mala gestió ambiental té una 'Bandera Negra' el ...