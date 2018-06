La víctima de 'La Manada', com es coneix als cinc condemnats per abusos sexuals a una jove madrilenya en els Sanfermines de 2016, ha decidit trencar el seu silenci i ha enviat una carta a 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco, en la qual anima a denunciar els casos de violació i no quedar-se callats.





"No us quedeu callats perquè si ho feu, els esteu deixant guanyar a ells", recull la missiva, que ha avançat el programa.





Són les primeres paraules de la jove madrilenya que, des que es donés a conèixer el cas, no s'havia pronunciat i que ha decidit enviar un escrit pocs dies després que els condemnats a nou anys de presó hagin quedat en llibertat.





En el comunicat, que comença amb la capçalera 'De víctima a supervivent i d'aquí a dona valenta', la jove explica que no ha escrit aquestes paraules per explicar la seva "vivència" o la seva "versió" sinó que és una "carta d'agraïment "i comença pels seus pares, que han tret forces d'on no les tenien.





NO FER BROMA





És a la part final de l'escrit on la jove fa una crida a no "fer broma" amb el tema de les violacions.





"Igual que estem mentalitzats i no fem broma amb les malalties, no podem fer broma amb la violació. És indecent i està a les nostres mans canviar-lo", destaca la noia.





Després d'això, demana "per favor", a qualsevol que hagi pogut ser víctima d'una violació que "per molt" que es pensin que no li van a creure, denunciï.





"Si us plau, només demano que per molt que penseu que no us creuran, denuncieu", diu la víctima, que admet que "tot el camí que cal recórrer no és plat de bon gust" però que es pregunta què hauria passat si ella no hagués denunciat.