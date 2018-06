El president de la Generalitat, Quim Torra, plantejarà a Pedro Sánchez la celebració d'un referèndum d'autodeterminació pactat amb l'Estat.





Torra sosté que serà la "primera proposta concreta sobre la taula" a la reunió del proper dia 9 de juliol i avisa que, si no hi ha una "oferta" del Govern espanyol a Catalunya, seguirà "el camí a la república".





"Partim del referèndum d'autodeterminació i la declaració d'independència. I ens vam plantejar avançar en el camí cap a la república catalana", ha explicat Torra des de Washington.





"No renunciarem a res i el marc de la legislatura continuarà sent tan clar com ara, amb la voluntat de redactar una constitució catalana que hauria de ser ratificada", ha afegit, sense posar terminis perquè és un "moment d'enorme complexitat".