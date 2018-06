Reunió d'Esglésies i Torra al Palau de la Generalitat





El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha visitat aquest dimarts a la presó el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el diputat de JxCat Jordi Sànchez, un dia després de la reunió amb el president de la Generalitat , Quim Torra.





Després de sortir de la presó de Soto del Real, Iglesias ha remarcardo que Cuixart i Sànchez "no haurien d'estar a la presó". En declaracions al canal 3/24, ha dit que "no és sensat que a Espanya hi hagi presos polítics".





Ha estat una hora amb Cuixart i uns minuts amb Sànchez, amb qui ha parlat de la situació política després del canvi de govern a Catalunya i a La Moncloa.





Precisament la situació dels polítics presos catalans va ser un dels eixos de la reunió que va mantenir aquest dilluns Iglesias amb Quim Torra al Palau de la Generalitat, juntament amb la necessitat de potenciar el diàleg entre les institucions de Catalunya i Espanya.





Iglesias és l'únic dirigent polític d'una formació estatal que ha visitat els polítics catalans a la presó.