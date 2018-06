La consellera de Presidència de la Generalitat, Elsa Artadi, ha coincidit aquest dimecres amb l'exconsellera Clara Ponsatí , que en els últims mesos ha posat en dubte decisions del Govern cessat i del moviment independentista: "És cert que tot no es va fer bé".





En una compareixença al Parlament, Artadi ha defensat que Catalunya ha avançat en la passada legislatura cap a la independència però no va aconseguir "tots" els objectius del Govern de Carles Puigdemont.





Artadi s'ha mostrat convençuda que tot el sobiranisme està en un "debat intern sobre què es va fer millor i què no, i com s'ha d'encarar el moviment", i ha demanat fer-ho des del punt de vista que ningú té la veritat absoluta.





Ponsatí ha fet afirmacions com que el Govern d'Puigdemont va jugar al pòquer amb el procés sobiranista i anava "de fanal", i recentment ha acusat el PDeCAT i ERC d'estar més preocupats per mantenir les seves posicions i les seves nòmines que per la unitat del sobiranisme.





Artadi ha admès que el Govern té "aturats" els plans que tenia per als líders sobiranistes a l'estranger, com el Consell de la República: ho ha justificat perquè estan a l'espera que es resolguin les euroordres.









També ha insistit que no renuncia a la independència, però no ha aclarit a través de quines accions la pensa seguir defensant, i ha reiterat que hi haurà "finestres d'oportunitat" en aquesta legislatura per intentar implementar-la.





REUNIÓ AMB SÁNCHEZ





També ha assegurat que el Govern, tot i no renunciar a la república, advoca pel diàleg i la negociació amb el nou Govern central, i ha demanat al president, Pedro Sánchez, que la seva predisposició a abordar la situació catalana es faci amb "fets i no paraules ".





Ha utilitzat l'expressió 'fets i no paraules' per ser un eslògan de campanya que va utilitzar el PSC fa anys, i ha desitjat que la "gran expectativa" que ha generat Sánchez, es concreti en millores per a Catalunya.