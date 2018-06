El Govern no descarta la via unilateral cap a la independència

Torra i Artadi abans de la reunió del Govern / Generalitat.





La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha afirmat aquest dimarts que la Generalitat aposta pel diàleg i la negociació amb el Govern central, sense excloure "cap de les vies" per defensar els seus postulats, en al·lusió a la via unilateral cap a la independència.





Ho ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, després que el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, hagi dit que el president de la Generalitat, Quim Torra, li va garantir aquest dilluns que no és temps de unilateralitats, unes declaracions per les quals Artadi ha manifestat la seva "sorpresa".





A més, Torra ha afirmat aquest dilluns que aposta per "crear un altre 1-O" per tractar de fer efectiva la república , i Artadi ha afirmat que això no passa necessàriament per fer un referèndum organitzat per la Generalitat, sinó que fa a buscar altres oportunitats per avançar cap a la independència.