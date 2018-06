Guàrdies civils retreuen a Sánchez que apropi "els assassins d'ETA"

Kantauri, acusat d'ordenar l'assassinat de Miguel Ángel Blanco.





L'Associació Pro Guàrdia Civil (APROGC) ha criticat el pla d'acostament de presos d'ETA del Govern de Pedro Sánchez recordant que molts agents de l'Institut Armat van ser "acostats a cementiris" en els 50 anys d'activitat criminal de la banda terrorista.





"Fa 50 anys ETA va començar a apropar guàrdies civils als seus llocs d'origen, concretament als cementiris més propers a casa", ha escrit APROGC, majoritària en l'escala de comandaments, al seu compte de Twitter.





L'associació esmenta l'anunci del president del Govern, Pedro Sánchez: "Té intenció d'apropar a aquests assassins a les seves llars així, sense més. Gràcies, president", assenyala APROGC, que conclou el seu comentari amb l'etiqueta 'Tenim memòria i relat' .





ETA DEMANA ALLIBERAR AL PROCESSAT PER L'ASSASSINAT DE BLANCO





El món d'ETA inclou entre els presos malalts que vol apropar al País Basc a José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, processat per l'assassinat del regidor del PP Miguel Ángel Blanco, ia altres històrics dirigents de la banda terrorista majors de 70 anys com a Santiago Arrospide Sarasola, àlies Santi Potros ', que compleix condemna per atemptats com el d'Hipercor o el de la República Dominicana.





A les presons espanyoles i franceses romanen complint penes 20 presos malalts i tres més grans de 70 anys, segons la base de dades de plataformes afins a ETA com Etxerat, el col·lectiu de familiars i cercles pròxims de presos de la banda que històricament ha demanat l'apropament a les presons del País Basc.





Serien candidats, per tant, a beneficiar-se de la fi de la política dispersió, seguint els criteris esbossats aquest dimecres pel president del Govern, Pedro Sánchez, partidari d'acostar als interns malalts i majors de 70 anys.





El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que encara no s'han fixat aquests criteris, ni tampoc terminis ni llistes, i que seran les juntes de tractament i Institucions Penitenciàries qui avaluaran individualment cada cas.





Kantauri pateix una cardiopatia isquèmica severa amb lesió al començament de la coronària, motiu pel qual va demanar el 2014 el seu trasllat des de la presó de Múrcia a un hospital de Navarra, una cosa que es va denegar. El recurs està pendent de resolució per part de la Sala Penal de l'Audiència Nacional.





ETARRES SANGUINARIS





El jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco va processar al març de 2016 a Kantauri per ordenar el segrest i posterior assassinat el juliol de 1997 del regidor del PP a Ermua Miguel Ángel Blanco.





El magistrat va destacar la seva rellevància dins d'ETA, ja que era el dirigent etarra al qual els comandaments havien de sol·licitar "la seva autorització concreta per atemptar contra polítics", com va ser el cas del regidor del PP de Sevilla Alberto Jiménez Becerril i la seva dona Ascensión García Ortiz .





Alguns dels presos per sobre de 65 anys són els que acumulen més assassinats, entre ells Francisco Mújika Garmendia, àlies 'Pakito', de 65 anys, Dolores López Resina (67) i Iñaki Arakama Mendía, 'Makario' (67).





Els presos de la banda han buscat, amb el suport de Bildu i del PNB, ser acostats al País Basc i Navarra, sobretot després del cessament dels atemptats el 2011, quan van començar a obrir-se a acollir-se a beneficis penitenciaris després experiències com la ' via Nanclares '.