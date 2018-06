Interior es prepara per traslladar els líders del 'procés' cap a presons catalanes

El Ministeri de l'Interior ha iniciat els tràmits per traslladar presons catalanes als líders del procés després de preguntar al jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena si té previstes més diligències.





La Sala Penal va confirmar aquest dimecres el processament de l'expresident Carles Puigdemont i dels altres 24 investigats en aquesta causa.





A l'espera de l'assenyalament i obertura del judici, el Ministeri de l'Interior ha notificat al jutge Llarena que té intenció de traslladar a Catalunya als dirigents independentistes en situació de presó provisional. Les citades fonts assenyalen que es tracta d'un "protocol ordinari" que dóna pas a un tràmit que comporta "uns dies" fins que, finalment, es procedeix al trasllat sota custòdia de la Guàrdia Civil.





Es tracta, expliquen des d'Interior, de la mateixa protocol que se segueix amb qualsevol pres català amb arrelament en aquesta comunitat autònoma, que té transferides les competències en matèria de política penitenciària. En el moment en què es dugui a terme el trasllat, la vida a la presó dels líders del procés deixarà d'estar supervisada per l'Administració central a través d'Institucions Penitenciàries, ja que prendrà el testimoni el Servei Penitenciari dependent de la Conselleria de Justícia catalana.





UN TRÀMIT AMB DIVERSOS PASSOS





El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha donat suport públicament el trasllat a Catalunya un cop finalitzi la instrucció del jutge Llarena, remetent-se a qüestions familiars i també al dret de defensa dels processats, que podran estar més a prop dels seus advocats per preparar el judici.





En la seva primera entrevista com a ministre, Grande-Marlaska va sostenir que era partidari d'estudiar el trasllat però si així ho autoritzava el jutge que investiga el procés, que va contestar en un escrit recordant que la potestat en exclusiva sobre aquestes qüestions és d'Institucions Penitenciàries.





Els nou polítics catalans en situació de presó provisional han de sol·licitar aquest trasllat i, una vegada que hi ha constància que no hi ha impediment, la junta de tractament de cadascuna de les tres presons madrilenyes (Estremera, Soto del Real i Alcalá-Meco) i Institucions Penitenciàries han d'elaborar un informe sobre la situació familiar i la seva vinculació amb Catalunya.





És un cop emplenat aquest informe quan s'informa a l'Administració catalana, que és l'encarregada de triar el centre penitenciari en el que ingressaran els polítics processats per delictes com el de rebel·lió i malversació.





A la taula del nou secretari general d'Institucions Penitenciàries, Ángel Luis Ortiz, esperava des del 27 d'abril les sol·licituds de trasllat a presons catalanes que Oriol Junqueras i Raül Romeva van realitzar davant l'Administració quan governava el PP, amb Àngel Yuste al capdavant de Presons . Durant la instrucció, el jutge Llarena va denegar el trasllat dels dirigents que van demanar permís per a poder participar presencialment a les sessions d'investidura al Parlament, tot i que sí va autoritzar la delegació de vot.





REGLAMENT PENITENCIARI





La competència sobre trasllats i desplaçaments està regulada a l'article 31 del Reglament penitenciari, que diu: "El centre directiu té competència exclusiva per decidir, amb caràcter ordinari o extraordinari, la classificació i destinació dels reclusos en els diferents establiments penitenciaris, sens perjudici de les atribucions dels jutges de vigilància en matèria de classificació per via de recurs ".





Aquest centre directiu, dependent de l'Administració, és qui ordena els trasllats corresponents "d'acord amb les propostes formulades a l'efecte per les juntes de tractament o, si s'escau, pel director o el Consell de Direcció, així com els desplaçaments dels detinguts i presos que li siguin requerits per les autoritats competents ".





"Els trasllats s'han de notificar, si es tracta de penats, al jutge de vigilància, i, si es tracta de detinguts i presos a les autoritats a disposició del qual es trobin". És en aquest últim cas en el qual es troben Junquera i la resta de exconsellers processats pel Suprem.