Geòlegs alerten d’esllavissades de terres i despreniments de roques a Catalunya

Castell de Mur





Les continuades precipitacions, l’escolament d’aigua en superfície i les infiltracions derivades tenen una relació directa amb les esllavissades de terres i despreniments de roques que s’han produït en diferents punts del territori de Catalunya, i molt especialment a la xarxa viària.





Així ho alerta el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya i coordinador de l'Observatori del GeoRisc, Xavier Cuello. Segons destaca en un comunicat, hi ha "entorns rurals de població molt dispersa, amb partides pressupostàries disponibles molt limitades per les tasques de manteniment i gestió preventiva de la seva xarxa de carreteres locals, moltes d’elles carreteres de muntanya".





Com a exemple, Cuello cita l'accident mortal a la carretera LV-9124 al seu pas per Castell de Mur.





Les solucions d’estabilitat en els talussos de les vessants, afegeix Cuello, han de combinar procediments de disseny (alçada i inclinació) que s’adaptin de la millor forma possible a les característiques geotècniques pròpies del terreny.





En el cas que ens ocupa aquest any, quan l’aigua ha entrat en l’equació s’han modificat les components estabilitzadores augmentant aquelles components que tendeixen al desequilibri.





El risc geològic estima la probabilitat de danys que es poden produir a causa d’un fenomen geològic. Per fer aquesta avaluació es té en compte, per una banda, la perillositat d’aquest procés geològic, a partir de la intensitat i de la freqüència en la qual històricament s’activa aquest fenomen natural i, per altra banda, els danys que es poden produir en base al grau d’exposició de població i infraestructures i la seva vulnerabilitat.